ASCOLI PICENO – In occasione della mostra “Tra Luci e ombre: tracce di vita dal carcere” (Forte Malatesta dal 4 marzo al 4 giugno 2023), il giorno 12 aprile 2023 la Libreria Rinascita in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno e con la Gestione dei Musei Civici di Ascoli Piceno (Le Cooperative INTEGRA e IL PICCHIO) è lieta di invitare alla presentazione del libro: NON ESISTO con l’autore ALBERTO SCHIAVONE e la partecipazione di Lucia Di Feliciantonio, direttrice della Casa Circondariale di Pescara. Alberto Schiavone, una delle voci più autorevoli dell’editoria italiana, si cimenta con un romanzo toccante capace di raccontare lo spaesamento e la difficile risalita verso la normalità di chi esce da una condizione di detenzione. La presentazione ad ingresso libero si svolgerà dalle ore 18 ma per chi vorrà è prevista una visita guidata all’esposizione a partire dalle ore 17.00 con ingresso ridotto a euro 4,00. Una occasione preziosa per unire parole e immagini che in modalità diverse raccontano l’esperienza carceraria.

IL LIBRO

Una donna esce da un cancello. È quello del carcere, dove ha passato lunghi anni della sua vita. Lì dentro c’è stata una storia, fuori ad attendere Maria ce ne deve essere per forza un’altra. Che direzione prenderà adesso la sua vita, che la reclusione ha spezzato a metà? Maria prova a riprendere il filo della propria esistenza con testardo abbandono.

Dormire, mangiare, lavorare: attività banali, che si rivelano terribilmente difficili in un mondo che conosce la punizione ma non il perdono, che chiude gli occhi sulle creature ai suoi margini e in cui le persone come Maria semplicemente «non esistono».

Eppure Maria ci prova, anche quando tutto sembra rotolare, quando persino amare è difficile in tutta quella libertà in cui gli esseri umani si muovono, quasi sempre inconsapevoli di quanto sia arduo imparare a nuotare senza nessuno che te lo insegni, tenendoti sospesa sull’acqua.

Alberto Schiavone è nato a Torino nel 1980. Ha pubblicato La libreria dell’armadillo (Rizzoli, 2012), Ogni spazio felice (Guanda 2017, Premio Fiesole Narrativa under 40) e Dolcissima abitudine (Guanda 2019), oltre a due graphic novel: una dedicata a John Belushi (BD 2014) e l’altra a Georges Simenon (BD 2021). Per Edizioni Clichy ha curato i volumi della collana Sorbonne dedicati a Maradona e Bohumil Hrabal. Attualmente vive a Milano e lavora per l’editore Feltrinelli.

INFO UTILI: Forte Malatesta • Mercoledì 12 aprile

Ore 17.00: ingresso alla mostra “Tra Luci e ombre. Tracce di vita dal carcere”• Costo € 4,00

Ore 18.00 presentazione del libro (Sala Conferenze Forte Malatesta, ingresso libero)

