ASCOLI PICENO – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per giovani tra i 14 e i 35 anni che si sta svolgendo presso la palestra Yuki Club in via della azalee 5 ad Ascoli Piceno.

L’iniziativa, finanziata con i fondi della Regione Marche – politiche giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale, è organizzata da Delta Odv col patrocinio del Comune di Ascoli Piceno.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927.

Alla prima lezione del corso ha partecipato anche la presidente della Commissione cultura del Comune di Ascoli Piceno Patrizia Pietracci che ha sottolineato l’importanza di una simile iniziativa, aperta a ragazzi e ragazze, anche dal punto di vista sociale, aggregativo e salutare vista l’importanza di una pratica regolare dell’attività fisica anche a livello di benessere generale.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.