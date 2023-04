Si autorizza dal 18 aprile al 3 maggio 2023 l’utilizzo della Piazza Arringo per l’allestimento di tutte le strutture necessarie per l’attivazione dell’evento in argomento

ASCOLI PICENO – Utilizzo di Piazza Arringo (A.P.U.) per il periodo dal 18 aprile al 3 maggio 2023 in occasione dello svolgimento della manifestazione denominata “Fritto misto all’italiana” in programma dal 22 aprile al 1 maggio. Richiedente: Tuber Communications soc. coop.

Con Ordinanza dirigenziale n. 205 del 11/04/2023 l’Amministrazione comunale, dal 18 aprile al 3 maggio 2023, in deroga all’Ordinanza Dirigenziale n.70 del 26.01.2017, autorizza ad accedere e sostare in Piazza Arringo (A.P.U.), per il tempo strettamente necessario a svolgere le relative operazioni:

i veicoli utilizzati per l’allestimento e disallestimento della manifestazione, senza limite di orario;

i veicoli utilizzati per le sole operazioni giornaliere di approvvigionamento (carico e scarico) nel rispetto delle seguenti fasce orarie: 6.30 – 9.00; 13.30 – 16.00; 21.30 – 23.00.

