ASCOLI PICENO – Dopo la partecipazione del presidente della Federazione provinciale di Ascoli, nonché consigliere comunale, Mario Tacchini, alle celebrazioni per i 100 anni della fondazione dell’Istituto Nazionale del Nastro Azzurro che si sono tenute sabato 25 marzo all’Altare della Patria a Roma, è tutto pronto per l’appuntamento di venerdì 14 aprile alle ore 9.30 in piazza Roma, ad Ascoli.

Nell’occasione verrà deposta una corona d’alloro sul monumento ai caduti. A seguire alle ore 10 si svolgerà la Santa Messa in Cattedrale, presieduta da Monsignor Gianpiero Palmieri, Vescovo di Ascoli. Alle ore 11.15, le celebrazioni si sposteranno alla Sala Della Vittoria della Pinacoteca Civica, a Palazzo Arengo, per la cerimonia di conferimento della “Cittadinanza onoraria al milite ignoto” per la consegna dell’“Emblema araldico del Nastro Azzurro” al sindaco e al presidente della Provincia.

La cittadinanza onoraria verrà conferita al Milite Ignoto e simbolicamente verrà data la pergamena ricordo al Generale Aiosa, presidente nazionale del Gruppo Medaglie d’Oro al Valor Militare. Nei suoi cento anni di vita, l’istituto Nazionale del Nastro Azzurro ha mantenuto fede ai suoi principi statuari e ha promosso la pubblicazione di libri di contenuto storico militare curando la stampa degli “albi d’oro”, che raccolgono i nominativi dei decorati e le motivazioni delle medaglie al valor militare concesse ai combattenti di tutte le guerre.

Il centenario sarà l’occasione per ricordare la storia e la tradizioni dell’Istituto e per onorare tutti coloro che hanno servito l’Italia con coraggio e abnegazione, conservando e trasmettendo la memoria storica, soprattutto alle nuove generazioni.

