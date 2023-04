Si svolgerà in piazza Arringo, piazza Roma e chiostro di San Francesco. Non verrà allestita piazza del Popolo e non si svolgerà la speciale vintage in piazza Ventidio Basso

NUOVO AGGIORNAMENTO

A causa delle avverse condizioni meteo il Mercatino dell’antiquariato, che si sarebbe dovuto svolgere sabato 15 e domenica 16 aprile, non si terrà.

AGGIORNAMENTO

La prossima edizione del Mercatino Antiquario, prevista per il 15 e 16 aprile, a causa delle avverse condizioni meteo previste per il fine settimana in particolare per la giornata di domenica, si svolgerà nella sola giornata di sabato 15 aprile in piazza Arringo, piazza Roma e chiostro di San Francesco. Non verrà allestita piazza del Popolo e non si svolgerà la speciale vintage in piazza Ventidio Basso.

ASCOLI PICENO – Un altro fine settimana importante per i ricercatori di vintage con l’edizione straordinaria del mercatino di Ascoli Piceno.

Il 15 e 16 aprile nel Centro storico della città delle cento torri.

Dalle 9 alle 19, appuntamento da non perdere.

