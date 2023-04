ASCOLI PICENO – Il Sestiere di Porta Solestà organizza il V Torneo Nazionale Musici e Sbandieratori. L’evento si terrà il 15 aprile.

La manifestazione si svolgerà ad Ascoli Piceno in Piazzale Mussini dalle 12 alle 20 e avrà come partecipanti atleti e gruppi iscritti alla F.I.S.B. (Federazione Italiana Sbandieratori).

Sono previsti oltre 40 esercizi, distinti per specialità singolo, coppia, piccola squadra e musici.

Il torneo, che vede il patrocinio e la compartecipazione della Regione Marche – Consiglio Regionale Assemblea legislativa delle Marche, ha in programma esibizioni sia per la Categoria under 15 (fascia d’età 6-15 anni) che per la categoria Senior.

Il tutto si concluderà con le premiazioni degli atleti e gruppi vincenti nelle varie specialità.







