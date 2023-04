OFFIDA – Tutto pronto per l’edizione 2023 della “Farfalla d’Oro”, la rassegna canora per bambini, che si svolgerà il 24 aprile, dalle ore 21, al Teatro Serpente Aureo.

L’evento, giunto alla 30a edizione, è stato organizzato dal Comitato “La Farfalla d’Oro”, presieduto da Sabina Premici in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Offida, la Pro Loco, l’Istituto Musicale “Giuseppe Sieber” e il Corpo Bandistico “Città di Offida”

Il coro della Farfalla d’Oro, diretto da Monica Longo, sarà composto da Anna Lupi, Matteo Iezzi, Maria Cristina Marchei, Noemi Monne, Nicole Monne, Maya Marcantonio, Valentina D’Angelo, Chiara Vallorani, Gioia Impedovo, Massimo Citeroni, Gioele Scipioni, Chiara Cocci, Stefano Maria Lupi, Valerio Laudadio, Giorgia Peroni.

I vocalist saranno: Andrea Marinelli, Antonella Ciabattoni, Gaia Mozzoni e Camilla Maroni.

Mentre l’orchestra sarà formata da Silvia Premici alle tastiere; Fabio Vesperini, basso elettrico; Vittorio Paolini, chitarra; Giancarlo Premici, chitarra; Sergio Grandoni, batteria; Daniele Pierantozzi, percussioni; Giorgio Ciabattoni, tromba; Francesco Ciabattoni, sax contralto e clarinetto; Luca Vesperini, trombone.

I piccoli solisti della rassegna canora saranno: Edoardo Mancini 8 anni – Un bambino Terribile; Chiara Peroni 3 anni e Tommaso Perozzi 4 anni – Bambinissimi papà; Azzurra Acciarri 9 anni-Marcobaleno; Angelica Gonzalez Paz 11 anni – Due nonni innamorati; Emma Huda 7 anni – Un attimo di respiro; Francesca Carosi 9 anni – La nonna di Beethoven; Antonella Toro 11 anni – Come un aquilone; Carlotta Pasquali 8 anni – Scuola rap; Nicoletta Merlonghi 8 anni – Messer Galileo;

Eleonora Poli 7 anni e Marta Lupi 9 anni – Ma chi l’ha detto.

Il Premio Farfalla d’Autore sarà conferito a Carolina D’Angelo offidana che vive a Bologna, scrive libri per bambini e ragazzi. Ha pubblicato con Piemme, Giunti, Il Castoro e con editori indipendenti. Finalista Premio Andersen 2012, nello stesso anno ha vinto Un Libro per l’Ambiente organizzato da Legambiente. Fa parte dell’Associazione Italiana Scrittrici e Scrittori per Giovani Lettori (ICWA) e del gruppo Scrittori Bolognesi (Scriptabo). La libreria Mondadori di San Benedetto presenzierà la serata mettendo in vendita i libri della D’Angelo.

Presentano la serata Mauro Moretti e Marica Cataldi, mentre l’intrattenimento sarà a cura del Mago Alex e i volontari de Il Sole di Giorgia.

Il ricavato della serata andrà devoluto a due associazioni benefiche: Il sole di Giorgia e l’Avis di Offida.

Prevendita dei biglietti presso Monja’s shop, Corso Serpente Aureo, 89 Offida

Costo biglietti: 0-13 anni, gratuito;14-18 anni e loggione, 5 euro; intero, 10 euro.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.