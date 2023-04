ASCOLI PICENO – Ordinanza dirigenziale n. 211 del 13/04/2023 – Regolamentazione viabilità e sosta in alcune vie e piazze per i giorni 15 e 16 aprile in occasione della Pasqua ortodossa

Regolamentazione viabilità e sosta in alcune vie e piazze cittadine per i giorni 15 e 16 aprile 2023 in occasione della Pasqua ortodossa.

Con Ordinanza dirigenziale n. 211 del 13/04/2023 l’Amministrazione comunale istituisce per le giornate del 15 e 16 aprile 2023:

dalle ore 12,00 del 15 aprile e fino alle ore 03,30 del 16 aprile 2023 il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato ovest di Via L.Dari per lo spazio antistante la Parrocchia San Giovanni Cassiano;

dalle ore 22,45 e fino alle ore 23,45 del 15 aprile 2023 l’interdizione della circolazione veicolare in Via L. Dari con contestuale deviazione del transito veicolare proveniente dalla Piazza Sant’Agostino in Corso G.Mazzini con direzione ovest(Porta Romana) e di quello da Via Q.C.Rufo verso la suddetta piazza in senso contrario di marcia.

Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità – Festa 25 aprile – Colle San Marco

Con l’Ordinanza sindacale n. 199 del 06/04/2023 l’Amministrazione comunale dispone, in occasione dello svolgimento della della festa nazionale del 25 aprile 2023 e della correlata manifestazione che si terrà al Pianoro del Colle San Marco:

il divieto assoluto, a tutte le attività in sede fissa ed ambulante, ubicate in località Pianoro di Colle San Marco, di vendere e somministrare bevande d’asporto con gradazione alcolica superiore ai 5 gradi;

il divieto di vendita e somministrazione di tutti gli alimenti e le bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali vetro e lattine;

l’obbligo a carico di coloro che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di aprire e togliere preventivamente i tappi di tali contenitori;il divieto di utilizzo di contenitori pericolosi, quali vetro e lattine, per il consumo di alimenti e bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

il divieto e le prescrizioni di cui ai punti precedenti hanno efficacia dalle ore 15:00 di sabato 22 aprile fino alle ore 8:00 di mercoledì 26 aprile 2023, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco:

nei confronti di ditte autorizzate alla vendita e somministrazione alimenti e bevande in sede fissa;

nei confronti delle ditte autorizzate alla vendita e/o somministrazione temporanea;

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all’albo pretorio ed ha efficacia dalle ore 15:00 di sabato 22 aprile fino alle ore 8:00 di mercoledì 26 aprile 2023, in tutta l’area del Pianoro di Colle San Marco.

