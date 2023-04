Dopo una serie di iniziative promosse a partire dal mese di ottobre del 2022, tra i quali un corso per giornalisti, eventi cinematografici e giornate di orientamento organizzate in collaborazione con Unicam per le scuole

ASCOLI PICENO – Tutto pronto per la due giorni organizzata dalla Diocesi di Ascoli nell’ambito del progetto “Articolo 9 – Una sola terra” per celebrare l’Earth Day.

Dopo una serie di iniziative promosse a partire dal mese di ottobre del 2022, tra i quali un corso per giornalisti, eventi cinematografici e giornate di orientamento organizzate in collaborazione con Unicam per le scuole e una tavola rotonda che ha coinvolto eminenti personalità del mondo scientifico, finanziario ed imprenditoriale, il progetto culmina i prossimi 15 e 16 aprile con momenti tesi a sensibilizzare tutta la cittadinanza sui temi della tutela del Creato e a dirigere i comportamenti dei singoli e delle comunità nella direzione di una crescita sostenibile alla luce dell’enciclica Laudato sii di Papa Francesco.

La due giorni comincia sabato 15 aprile quando, fin dal mattino, torneranno in città i laboratori dell’Università di Camerino, questa volta aperti a tutta dalla cittadinanza. Si troveranno dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 ai Giardini Vescovili – aperti per l’occasione – e nelle zone limitrofe a piazza S. Emidio.

Nel pomeriggio, dalle 17.30 in piazza S. Emidio, si terrà una tavola rotonda, cui tutti sono invitati a partecipare, condotta da Massimiliano Ossini. Interverranno Cesare Mirabelli, già presidente della Corte Costituzionale e attuale Consigliere Generale della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, Paolo Rozera, Direttore Generale UNICEF Italia, Pierluigi Sassi, Presidente di Earth Day Italia e giornalista economico e ambientale de L’Osservatore Romano, Federica Gasbarro, giovane rappresentante italiana alla prima COP Giovani Milano-Glasgow precedentemente attivista ambientale dei Friday for Future, Franco Elisei, Presidente Ordine dei Giornalisti delle Marche e Alessandro DJ Asco. Le conclusioni saranno affidate al nostro vescovo Monsignor Gianpiero Palmieri Arcivescovo di Ascoli Piceno. Tra i partecipanti anche il Consiglio comunale dei ragazzi del Comune di Ascoli, impegnato nella realizzazione del progetto Ascoli Città dei Bambini.

«In 53 anni di storia la Giornata Mondiale della Terra da simbolico momento di sensibilizzazione alla tutela del pianeta è diventata il più impattante evento ambientale al mondo – afferma Pierluigi Sassi – decisivo per motivare l’opinione pubblica mondiale a passare dalle parole ai fatti. Nel 2016 dal Villaggio per la Terra a Roma insieme a Papa Francesco abbiamo accompagnato il nostro Governo nella ratifica dello storico accordo sul clima di Parigi voluta dal segretario generale dell’ONU proprio in occasione dell’Earth Day. Sono particolarmente felice che dopo la lunga pandemia questa celebrazione torni in presenza non solo a Roma ma anche ad Ascoli grazie alla collaborazione con la Diocesi. Gli eventi di Ascoli entreranno così nelle celebrazioni ufficiali di Earth Day Italia considerate tra le migliori al mondo dal Network di Washington. Con oltre 600 eventi in programma tra il 21 e il 25 aprile ed una maratona televisiva su RaiPlay dalla Nuvola di Fuksas, questa edizione parlerà a tutti i cittadini per promuovere un cambiamento radicale negli stili di vita e di consumo, certi che l’umanità sia ormai consapevole che il tempo a disposizione è davvero pochissimo. Ma uno sguardo particolare lo rivolgeremo ai giovani che devono diventare più determinati e forti per condizionale realmente le scelte dei Governi di tutto il mondo».

La tavola rotonda sarà intervallata da performance musicali, con una conclusione a sorpresa alle 19, tutta dedicata ai più giovani.

Il giorno successivo, domenica 16 aprile, in mattinata l’associazione Plastic Free ci guiderà nella pulizia di alcuni luoghi cittadini, mentre alle 21 al Teatro Filarmonici la Compagnia Teatro dell’Orsa presenterà il suo spettacolo “Saluti dalla Terra”, per la regia di Monica Morini e Bernardino Bonzani.

“Saluti dalla Terra” è stato definito uno “spettacolo d’amore, per noi stessi, per il pianeta dove viviamo, che ci accoglie, che ci sfama, amore per il prossimo che verrà che troverà macerie e distruzione”. In altre parole, uno spettacolo da non perdere e adatto a tutta la famiglia. L’ingresso è libero.

La Compagnia guidata da Monica Morini e Bernardino Bonzani porta in scena domande urgenti sui cambiamenti climatici e sulla questione ambientale. Lo spettacolo sarà presentato al Teatro dei Filarmonici in occasione della Giornata mondiale della Terra.

«Questa casa è in fiamme? O siamo noi a cuocerci lentamente, come rane ignare, nella pentola che abbiamo acceso? Cosa sappiamo e non vogliamo credere? Di cosa ci preoccupiamo davvero?»: queste domande sono alla base di Saluti dalla Terra, intensa creazione per adulti e ragazzi dai 10 anni d’età del Teatro dell’Orsa che sarà in scena domenica 16 aprile alle ore 21 al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, in occasione della Giornata mondiale della Terra 2023 e a conclusione delle manifestazioni dedicate a questo tema organizzate in città il 15 e 16 aprile con il titolo Articolo 9: una sola Terra.

La replica è parte del tour nazionale dello spettacolo in corso in questi mesi: dopo Padova, Torino, Bergamo, Milano, Aosta, Valdagno (VI), Chianciano Terme (SI), Antella (FI) e numerosissime città emiliane, Saluti dalla Terra sarà prossimamente anche a Treviglio (BG – 18 aprile) e a Castelnovo ne’ Monti (RE – 17 maggio).

«Da quando abbiamo iniziato a scrivere la drammaturgia dello spettacolo, all’emergenza climatica si sono aggiunti nuovi scenari, dapprima la crisi sanitaria dovuta ad una pandemia mondiale ed ora un conflitto che coinvolge l’umanità intera» dichiarano Monica Morini, Bernardino Bonzani e Annamaria Gozzi «Temi interconnessi tra loro che ci dicono che stiamo camminando sull’orlo di un precipizio che preferiamo non vedere. “Ciechi che, pur vedendo, non vedono” scriveva Saramago – riflettono gli ideatori dello spettacolo – In questo tempo di incertezze, dove ci sentiamo sempre più smarriti, nella complessità del momento che stiamo vivendo, Saluti dalla Terra, più di ogni altro nostro spettacolo, ha in sé una materia palpitante, viva, che diventa sempre più urgente e ad ogni replica cambia, si muove nell’intercettare il presente. I modi in cui raccontiamo influenzano il nostro pensiero che ha impatto sul nostro modo di relazionarci ai temi dei cambiamenti climatici e della giustizia sociale. Il teatro è fatto di parole ma ancor più di corpi che sulla scena dialogano con il pubblico raggiungendolo sul piano emotivo. Saluti dalla Terra vorrebbe essere un invito a rientrare in noi stessi e prendere coscienza».

Lo spettacolo è stato realizzato con le musiche originali di Antonella Talamonti e Gaetano Nenna.

«La drammaturgia musicale lavora sulle tracce – precisa Antonella Talamonti – voci degli animali che stanno scomparendo, voci della protesta e dell’indignazione, suoni dei materiali che hanno inquinato il mondo. E poi saluti in tante lingue e musiche tradizionali di diversi Paesi della Terra che vengono dal Golden Record, un disco per grammofono inviato nel 1977 a bordo delle due sonde spaziali Voyager. Nello spettacolo ascoltiamo suoni che ora stanno viaggiando a 19,349 miliardi di chilometri dal sole. Per riportare il nostro sguardo sul pianeta e ricordarci di quello che è: un pallido puntino blu nell’Universo di cui prenderci cura, perché è tutto quello che abbiamo».

«La musica di Saluti dalla Terra si muove su più fronti paralleli – aggiunge Gaetano Nenna – da un lato, le musiche dal Mondo contenute nel Golden Record in viaggio oltre il sistema solare. Da un altro i suoni industriali e di plastica, campionati e ricomposti, scarti della produzione umana, vengono musicalmente “riciclati”: una bottiglia di plastica diventa una samba, un pistone si trasforma in ritmo ossessivo e così via. A questi due aspetti si affianca l’elaborazione elettronica dei suoni registrati e l’esecuzione di suoni elettronici dal vivo. La voce di Greta Thunberg, incrinata dalla rabbia e dalle lacrime, sfocia nel suono di in un coro soffocato; il Requiem di Mozart risuona sintetico, spiazzante; la stratosfera fa vibrare note quasi senza aria. Il naturale dialoga con il sintetico in un contrappunto che sembra impossibile da equilibrarsi».

«Venticinque quadri compongono Saluti dalla Terra – conclude Bernardino Bonzani – frammenti di teatro dove abbiamo cercato di mettere in scena senza retorica, a volte in modo spiazzante e ironico, paradossi, situazioni, porzioni di vita e metafore, a volte per bocca di personaggi del quotidiano. Queste scene dovrebbero porre le spettatrici e gli spettatori in condizione di riflettere e riflettersi, di domandarsi se sia possibile un cambio del proprio stile di vita, individuale e collettivo».

Saluti dalla Terra nasce come processo partecipato: l’incontro con i giovani dei Fridays For Future l’ha arricchito di sguardi interessanti e necessari.

Lo spettacolo si è nutrito dei video di Alessandro Scillitani e degli allestimenti essenziali e iconici di Franco Tanzi. Disegno luci Lucia Manghi.

Saluti dalla Terra è interpretato da Monica Morini e Bernardino Bonzani insieme a Lucia Donadio, Gaetano Nenna ed Elia Bonzani: «Il rischio, parlando di emergenza clima, è di fermarsi ancor prima di iniziare. Di non agire. Forse, come il Barone di Münchhausen, ci salveremo dalle sabbie mobili tirandoci fuori per i capelli. Greta e milioni di giovani si muovono e chiedono un cambiamento radicale. La Terra non ci appartiene, siamo noi che apparteniamo alla Terra».

Il Teatro dei Filarmonici si trova in Via delle Torri 39 ad Ascoli Piceno.

Info sul Teatro dell’Orsa: www.teatrodellorsa.com.

