ASCOLI PICENO -I bianconeri si preparano per la sfida di domani contro il Südtirol di mister Bisoli, squadra rivelazione del campionato che vuole tenere ben salda la sua quarta posizione in piena zona playoff. Appuntamento sul terreno del “Del Duca” alle 14 del 15 aprile per il match valido per la 33esima giornata, 14esima del girone di ritorno del campionato di Serie B 2022-23.

A dirigere l’incontroin programma nel centro marchigiano sabato prossimosarà il Signor Daniele Minelli della Sezione di Varese coadiuvato dagli assistenti Signori Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Ricci di Firenze, quarto ufficiale il Signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, Var Valerio Marini di Roma 1, Avar Niccolò Baroni di Firenze.

Il Signor Daniele Minelli, ha arbotrato complessivamente 4 gare in A, 12 in Coppa Italia e 132 in B. In carriera ha diretto 11 volte l’Ascoli, e ha diretto sei volte il Sudtirol.

Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione di Frosinone-Ascoli, ha squalificato per una giornata il centrocampista bianconero Fabrizio Caligara, ammonito allo Stirpe per la quinta volta da inizio stagione.

In casa Ascoli restano in diffida Botteghin, Dionisi, Eramo, Forte, Marsura e Quaranta.

Nel Sudtirol, Squalifica per una giornata effettiva di gara del centrocampista biancorosso Marco Pompetti, espulso nel finale di partita con il Bari per “per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco”.

L’allenatore del Sudtirol Pierpaolo Bisoli ha parlato in conferenza stampa: “Ad Ascoli dovremo far fronte a diverse assenze a centrocampo. Belardinelli non ha ancora recuperato e non rientrerà nei convocati, mentre Schiavone e Fiordilino dovranno ancora essere valutati. Ci sono però anche delle notizie positive, in quanto recuperiamo Celli e Masiello. Un cambio di modulo? In questo momento no, la squadra ha dimostrato che il vestito migliore è quello che abbiamo visto recentemente.”

“La squadra sta molto bene in vista della gara con l’Ascoli. La recente sconfitta con il Bari può averci lasciato delle cose positive, abbiamo capito gli errori che abbiamo commesso. Sono convinto che arriveremo al finale di campionato nel migliore delle condizioni per il finale di campionato. Dobbiamo arrivare all’appuntamento dei playoff e credo potremo farcela, nei migliori dei modi e questa sconfitta ci permetterà di limare quello che nelle ultime 5-6 partite non avevamo. La squadra ha reagito bene in questi giorni, non è una tragedia perdere. Va sottolineato che siamo l’unica formazione ad aver subito una sconfitta dopo tante partite. Leggo che abbiamo perso il terzo posto. Non dimentichiamoci che dovevamo salvarci all’ultimo minuto dei playout, abbiamo fatto un percorso straordinario, 12 risultati positivi all’andata e 12 al ritorno non l’ha fatta nessuna squadra di Serie B – ha aggiunto il tecnico biancorosso -. Ad oggi tutti i centrocampisti, tranne Tait, Siega e Mawuli, non ci sono. Belardinelli non verrà convocato, Schiavone ha avuto l’influenza,e Fiordilino è stato male. E questi ultimi due non so se partiranno per Ascoli. Sto cercando di trovare delle soluzioni, in ogni caso siamo abituati alle emergenze, non ci piangiamo addosso. Proverò Lunetta in quella zona di campo perché credo che abbia le caratteristiche simili a quelle di Siega”

