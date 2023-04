ASCOLI PICENO – Sabato 15 e domenica 16 aprile settima edizione del Picenum Throwdown organizzata da crossfit Ascoli Piceno: l’evento nazionale è organizzata dal professor Lele Cinelli che insieme ai suoi numerosi collaboratori sta lavorando all’evento da due mesi abbondanti. Saranno presenti atleti da molte regioni italiane, oltre alle Marche, ci saranno performer dall’Abruzzo, Molise, Puglia, Lazio, Umbria, Toscana Emilia Romagna, Lombardia e Campania per un totale di 350 iscritti nell’edizione Individual.

Sabato mattina alle ore 8 scenderanno sul floor i beginner e gli Intermedi mentre la domenica sarà il turno degli atleti élite e master.

La manifestazione ascolana si conferma una tappa d’eccellenza del panorama Italiano del Crossfit, sempre in crescendo dalla prima edizione del 2017.

“Invito tutti gli appassionati – afferma Lele Cinelli – a venire a trovarci al PalaRozzi per assistere ad uno spettacolo pure all’insegna del sano sport e divertimento. Servirà anche per molti sportivi per capire che il CrossFit è uno sport per tutti ed una filosofia di vita”. Il Picenum Throwdown è a ingresso gratuito.

