ASCOLI PICENO- Sono 24 i bianconeri convocati da Mister Breda per la partita col Sudtirol, valida per la 33^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma domani alle ore 14:00 al “Del Duca” di Ascoli.

PORTIERI: 12 Bolletta, 13 Guarna, 1 Leali

DIFENSORI: 17 Adjapong, 55 Bellusci, 33 Botteghin, 20 Donati, 54 Falasco, 21 Giordano, 5 Quaranta, 4 Simic

CENTROCAMPISTI: 77 Buchel, 18 Collocolo, 27 Eramo, 23 Falzerano, 32 Giovane, 28 Proia

ATTACCANTI: 9 Dionisi, 11 Forte, 15 Gondo, 7 Lungoyi, 14 Marsura, 90 Mendes, 29 Palazzino

Indisponibili: Ciciretti, Gnahoré, Tavcar

Diffidati: Botteghin, Dionisi, Eramo, Forte, Marsura, Quaranta

Squalificati: Caligara

Mister Breda, alla vigilia di Ascoli-Sudtirol, ha parlato di come la squadra ha lavorato in settimana dopo la sconfitta subita a Frosinone:

“E’ stata una settimana in cui, al di là degli allenamenti, abbiamo fatto delle considerazioni come squadra e abbiamo constatato che non sempre riusciamo a dare continuità all’intensità mentale; col Frosinone dovevamo ricordarci che erano primi e quindi bisognava mettere in campo una grande determinazione nei duelli e negli scontri uno contro uno. Nella prima mezz’ora non abbiamo fatto male ed è stata una partita molto equilibrata, ma, in occasione dei due gol subiti, alcune letture andavano fatte meglio. Da lì non abbiamo più reagito, come invece era accaduto la settimana precedente col Brescia in cui ci avevamo creduto fino alla fine ed eravamo sempre rimasti in partita. A Frosinone da un certo punto in poi questo non è successo. Noi non possiamo fare a meno di certe cose e mi riferisco sia a chi parte dall’inizio che a chi subentra, che tante volte ci ha dato qualità, intensità, ha alzato i ritmi e ci ha permesso di vincere come col Brescia”.

Sul Sudtirol:”Sappiamo che giochiamo contro la quarta in classifica, una squadra con caratteristiche diverse dal Frosinone, ma che merita rispetto. Anche noi abbiamo le nostre armi, la posta in palio è talmente alta per noi che le motivazioni fra le due squadre devono essere diverse e noi dobbiamo far valere le nostre con tutti i mezzi possibili. Il Sudtirol è la rivelazione del campionato, stanno facendo un grandissimo lavoro, società, squadra e allenatore. Bisoli ha rivoltato il dna di questo gruppo inserendo le sue caratteristiche, le sue squadre hanno mentalità, capacità di adattamento e di rimanere in partita. In ogni caso il Sudtirol è una squadra che non ha vinto tutte le gare, quindi avrà dei punti deboli e noi abbiamo dei punti di forza e, soprattutto in casa, tante volte siamo riusciti a farli valere, al di là del risultato. Non partiamo dall’idea che siano imbattibili, ma dall’idea che dobbiamo fare una grande partita e fare di tutto per portare a casa più punti possibili, a prescindere da quello che l’avversario ha fatto fino ad ora. Si parte sempre dallo 0-0 e vale quello che si farà domani in campo”.

Sulle scelte tattiche:“Abbiamo lavorato su due moduli nell’ultimo periodo, quindi l’alternativa al sistema col trequartista l’abbiamo, ma si deve essere corretti nelle analisi: da quando sono qui abbiamo perso quattro gare, contro la prima, la terza, contro il Cagliari – che secondo me è sbagliato che non sia primo – e il Venezia al 94’, quindi mettere tutto in discussione è poco razionale. Pensiamo alle alternative, ma soprattutto a fare le cose che sappiamo fare. Bellusci? Si è allenato con la squadra, sta stringendo i denti in modo encomiabile, a dimostrazione del grande attaccamento all’Ascoli. Al di là del fatto che manca ancora un giorno e farò tutte le valutazioni possibili fino all’ultimo momento, non chiedetemi chi giocherà perché sarebbero valutazioni incomplete e, anche laddove abbia già deciso, si vedrà domani. Chi sostituirà Caligara? Abbiamo due o tre alternative, vediamo”.

