Match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie B. Bianconeri con 39 punti in classifica sfidano i biancorossi quarti a quota 52 punti

STADIO “DEL DUCA” di Ascoli Piceno

Match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie B.

Bianconeri con 39 punti in classifica sfidano i biancorossi quarti a quota 52 punti

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Donati (14’s.t Adjapong,) Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (14’s.t. Giovane), Proia ( 30’s.t. Eramo); Mendes(24’s.t. Marsura); Forte, Dionisi (24’s.t. Gondo). A disp.: Guarna, Quaranta, Lungoyi, Falzerano,Palazzino, Falasco, Bellusci. All.: Breda

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, Cerri; De Col (1’s.t. Rover), Tait, Schiavone (35’s.t. Siega), Lunetta (1’s.t. Casiraghi ); Odogwu (40’s.t. Larrivey), Mazzocchi (27′ Cisse). A disp.: Minelli, Marano, Berra, Vinetot, Carretta, Mawuli, Giorgini. All.: Bisoli

ARBITRO: Daniele Minelli della Sezione di Varese coadiuvato dagli assistenti Signori Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Ricci di Firenze, quarto ufficiale il Signor Alberto Ruben Arena di Torre del Greco, Var Valerio Marini di Roma 1, Avar Niccolò Baroni di Firenze.

AMMONITI: Donati, Collocolo, Proia, Simic (A) De Col. Lunetta, Rover, Masiello(S.)

GOL: 44’s.t.Gondo

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

51′ termina il match

50′ corner Sudtirol, sale anche il portiere in area, parte un veloce contropiede Ascoli a porta vuota Collocolo si invola ma attende troppo e al mkomento del tiro viene chiuso dal rientro di Masiello e del portiere

45′ assegnati 6 minuti di recupero

44′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, DAL DISCHETTO GONDO NON SBAGLI A SPIAZZA POLUZZI E INFILA IN RETE

41′ RIGORE PER L’ASCOLI. Marsura si libera sulla sinistra cross teso a centro area, stop di Forte palla che arriva a Eramo che viene steso

38′ punizione per l’Ascoli dai 25 metri posizione decentrata leggermente a destra dell’area ospite. batte Marsura cross sul secondo palo Gondo non riesce a colpire bene di testa

36′ Gondo si invola sulla destra, Masiello lo ferma irregolarmente e viene ammonito

34′ secondo tempo senza emozioni e molto spezzettato

30′ esce Proia entra Eramo

29′ ammonito Proia

24′ escono Dionisi e Mendes, dentro Gondo e Marsura

21′ diagonale di Rover dalla destra dell’area, para Leali

15′ gran tiro dalla distanza di Dionisi che termina di poco a lato

14′ doppio cambio Ascoli fuori Buchel e Donati dentro Giovane e Adjapong

13′ contropiede ospite ammonito Collocolo per aver fermato l’azione, punizione battuta da cross in area testa di Rover para Leali

10′ Poluzzi smanaccia su corner e poi blocca a terra untentativo del Picchio

4′ il Sudtirol attacca mettendo sotto pressione la difesa bianconera

1′ s.t. nel Sudtirol Fuori Lunetta e De Col entrano Casiraghi e Rover

PRIMO TEMPO

46′ dopo un minuto di recupero termina la prima frazione

39′ ammonito Lunetta per fallo su Collocolo a centrocampo

38′ ancora un super DIonisi si libera sulla destra tiro sul primo palo che Poluzzi respinge in corner

36′ tiro al volo acrobatico di Forte che spalle alla porta si gira con un tiro al volo para Poluzzi

35′ ammonito De Col per un duro colpo a Giordano a centrocampo dopo numerose proteste

32′ Mendes sulla destra imbeccato da un bel lancio ci prova di prima intenzione, tiro potente che però termina sul fondo

30′ cross di Dionisi dalla sinistra, colpo di testa di Botteghin si allunga in tuffo Poluzzi e respinge

26′ DIonisi crea il panico sulla destra doppio dribbling entra in area e serve Forte, palla in deviata in corner. Batte DIonisi sulla destra palla a uscire e ancora corner

25′ azione del Picchio in avanti, caos in area dove si reclama un fallo di mano

20′ Mendes atterrato fuori area conquista una punizione da una buona posizione centrale a circa 25 metri dalla porta. Batte Dionisi respinge in tuffo Poluzzi

19′ PALO ASCOLI Botteghin prende iniziativa supera il centrocampo e sfodera un bolide di destro dai 40 metri colpendo il palo alla sinistra di Poluzzi

16′ attacca l’Ascoli sulla destra, servito Dionisi in area di spalle serve a rimorchio l’accorente Buchel, tiro di prima intenzione del regista che termina sul fondo

13′ bella manovra offensiva guidata da DIonisi che poi va al cross sulla sinistra, palla in area per Forte, respinge Poluzzi, ci prova Proia al volo con una semigirata che termina di poco a lato

12′ ammonito Donati per aver fermato irregolarmente Odogwu che era partito in contropiede

10′ è ancora Giordano a rendersi pericoloso con una gran botta dai 30 metri, Poluzzi mette in corner. Batte DIonisi sulla sinistra cross a rientrare. spazza la difesa

7′ Giordano ci prova con un tiro potente dalla distanza palla sul fondo, il Sudtirol si chiude bene e lascia pochi spazi

4′ Ascoli si fa pericoloso in area con un bel cross di Collocolo che però nè DIonisi nè Forte riescono ad impattare

0′- Batte il calcio di inizio l’Ascoli in maglia bianconera con capitan Dionisi

