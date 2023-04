ASCOLI PICENO – Al “Del Duca” termina con una vittoria di misura il match tra Ascoli e Sudtirol, decide al 89esimo il gol di Cedric Gondo dal dischetto. Una partita combattuta, dove il Picchio ha dominato ma nelle innumerevoli occasioni create nel primo tempo non è mai riuscito ad infilare il pallone nella porta difesa da Poluzzi.

Un primo tempo dove il Sudtirol ha difeso basso spingendosi poco in avanti, al contrario della ripresa in cui ha provato a spingere nel primo quarto d’ora. Una vittoria meritata che porta i bianconeri a quota 42 in classifica allontanandosi dalla zona calda, in coda vince il Venezia contro il Palermo, mentre pareggiano Cosenza e Cittadella.

INTERVISTE POST GARA

Mister Bisoli, tecnico degli ospiti a fine gara:”Come molte paritite di serie B spesso decidono gli espisodi, abbiamo fatto qualche buona ripartenza ci vuole più cinicità. Non ho niente da rimproverare ai ragazzi a parte lo stop in area sul rigore. Cerchiamo di mantenere la migliore posizione possibile. Primo tempo ci hanno creato problemi con il trequartista, le mezz’ale si aprivano bene e facevamo fatica nella ripresa ho cambiato modulo e abbiamo giocato più di loro. Il pareggio sarebbe stato più giusto.”

Mister Roberto Breda, tecnico del Picchio:”Le partite in casa con il sostegno del pubblico è sempre meglio. Pensiamo a oggi lasciamoci dietro la gara col Frosinone, due squadre diverse con Frosinoine e Cagliari abbiamo perso in maniera simile eravamo andati a giocarcela a viso aperto. Oggi è tornata una partita come le altre, non abbiamo rischiato ma il secondo tempo è stato difficile loro non ci hanno mai lasciato giocare. Oggi un plauso particolare ad Eramo che fino ad ora ha trovato poco spazio ma è stato bravo a entrare, oggi bene anche Proia che finalmente ha ritrovato la condizione. Adjapong sta bene ma ha bisogno di lavorare. L’idea di creare con Dionisi superiorità sulle linee laterarli è stata sfruttata bene lui è bravo con tutti e due i piedi.

Ancora una volta i cambi giusti che decidono la partita, Breda si rivela un tecnico sempre molto bravo a leggere la partita. I cambi? non dipende da me quello che faranno in campo, la lettura della partita è una cosa che ho in testa poi sono bravi i ragazzi a entrare bene e fare bene, determinante Eramo, Gondo ma anche Marsura e non si è meno importanti di chi gioca dall’inizio anzi bisogna sempre dare il massimo. Mendes ha fatto un’ottima gara. Collocolo si è reso conto del suo errore che poteva costare caro. Gondo è molto bravo a tirare i rigori lo ha sempre dimostrato poi si può sbagliare ma oggi era già andato storto qualcosa nei particolari e la speranza era che non andasse storto anche lì. Forte non ci sarà la prossima, ci sono alternative, lavoriamo con tre punti in più. Ora godiamoci la vittoria e pensiamo alla salvezza il prima possibile poi vedremo.”

“Io non lavoro per garantirmi il futuro, lavoro per obiettivi e non riesco a non pensare solo alla prossima partita . Penso a come fare una grande partita a Como”

Il terzino bianconero, Giordano:“Sono molto contento perchè era da un pò che non facevo i 90 minuti, sono contento della vittoria. Loro erano schiacchiati e quando c’è l’occasione non ci pensavamo molto a tirare anche se un pò di sfortuna ci ha accompagnato. Pensiamo partita dopo partita, pensiamo a Como per ora. E’ molto importante fare questo campionato per me, giocando con molti compagni che hanno anche fatto la serie A si impara tanto. Oggi i nostri centrali hanno fatto una gran partita, faccio i complimenti a Simic e Botteghin perchè ci hanno agevolato il lavoro a me e Donati. Cerchiamo la continuità che non è stato il nostro forte quest’anno dobbiamo portarci questo atteggiamento a Como.”

Gondo, match winner, settimo gol stagionale per lui: “Il peso di tirare il rigore, vale una salvezza, ci siamo chiariti con Forte che voleva battere ma lui mi ha lasciato calciare. Mi alleno a tirare i rigori con Leali loro mi danno consigli important. La salvezza? dobbiamo ancora fare molto Cerco di stare sempre a disposizione della squadra, giocare con un trequartista dietro mi trovo meglio perchè riesco a sfruttare meglio le mie caratteristiche e riesco ad andare nello spazio. Queste partite sono quelle che si sbloccano sempre alla fine bisogna stare sempre concentrati. Non sono molto contento della mia stagione devo lavorare per migliorare su alcune cose”

