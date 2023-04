OFFIDA – Una nuova sede e 6000 libri per la nuova Biblioteca comunale di Offida, inaugurata nel pomeriggio del 15 aprile. È stata intitolata al Maestro Emilio Portelli.

“Un ulteriore investimento per la nostra Comunità – commenta l’Assessore alla Cultura, Isabella Bosano – e per i giovani che avranno a disposizione, oltre a una nuova biblioteca, anche la nuova sede di Y Lab, centro di aggregazione giovanile. Non potevamo non pensare anche ai più piccoli, per loro una sezione 0-6 anni”

Una triplice inaugurazione, dunque, quella in via Vannicola 5, nell’ex sede del Giudice di Pace di Offida, alla quale hanno partecipato anche i ragazzi della Scuola Secondaria di primo grado, con delle letture, e gli alunni dell’Indirizzo Musicale e dell’Istituzione Musicale Sieber con le loro esibizioni.

Il centro Y-lab, che si trova all’ultimo piano dell’edificio, è composto da 4 stanze dove poter studiare singolarmente o in gruppo, un bagno e un’area dedicata alla socializzazione. Lo spazio è gestito dalla Consulta giovanile che potrà organizzarci anche eventi culturali.

La biblioteca è fornita di 6000 volumi divisi in diverse sezioni: narrativa, teatro e poesia, narrativa in lingua, sezione ragazzi, saggistica, arte, storia, archeologia, filosofia, psicologia religione, scienze, racconti (premio Lussu) e l’enciclopedia Treccani.

“Non poteva che essere intitolata a Emilio Portelli – continua l’Assessore – il maestro che ha contribuito alla crescita culturale di Offida: amante di libri e che ha donato la sua importante collezione alla biblioteca comunale. È giusto rendergli omaggio”.

La biblioteca è collegata Sistema Bibliotecario Marche – una rete diffusa di strutture che condividono strategie, obiettivi, piattaforme per erogare a tutti i cittadini marchigiani servizi di lettura e informativi di grande qualità e varietà – e sarà un presidio di “Nati per Leggere”

Saranno a disposizione degli utenti anche dei tablet

“La biblioteca sarà uno spazio vivo e attivo – conclude la Bosano – dedicato a tutti. Già da quest’estate abbiamo previsto di organizzarci degli eventi come la presentazioni di libri”.

Gli orari di apertura: da lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18.

