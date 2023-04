ASCOLI PICENO – Venerdì 21 aprile alle ore 18.30 presso il Circolo ARCI Caciara di Ascoli Piceno (via Piazzarola, 2) il filosofo Lorenzo Gasparrini presenta il suo ultimo libro, il pamphlet Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia pubblicato da D editore. L’evento è organizzato dalla Libreria Prosperi in collaborazione con il Collettivo Caciara e Liberə Tuttə.

Interventi del Collettivo Caciara e di Liberə Tuttə.

«Non si può più dire niente», eppure, guarda caso, chi si lamenta non trova occasione per tacere! La libertà di parola è chiamata in causa a sproposito soprattutto da chi non ha voglia di assumersi la responsabilità delle parole che sceglie e non ha l’abitudine a confrontarsi con un contraddittorio.

Lo stereotipo della femminista fanatica, aggressiva e polemica resiste, eppure le voci più pedanti, lagnose e insistenti sono proprio quelle di chi si ostina a non riconoscere i problemi di genere. E questo, Lorenzo Gasparrini, lo sa bene! Nel raccontare e promuovere il pensiero filosofico femminista, Gasparrini ha imparato a riconoscere così bene gli argomenti e gli atteggiamenti dei suoi critici, detrattori e haters che potrebbe organizzarli in un catalogo; e l’ha fatto! Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia è una collezione di tipi umani ricorrenti, smontati uno per uno, mostrati in tutta la loro inconsistenza e debolezza dialettica. Un pamphlet infuocato per non porgere l’altra guancia ma ribattere colpo su colpo.

L’AUTORE

Lorenzo Gasparrini è nato a Roma nel 1972. Filosofo di formazione e specializzato in studi di genere, con alle spalle una carriera accademica, da anni è impegnato nella divulgazione del pensiero femminista, con un’attenzione particolare al pubblico maschile. Conduce seminari, workshop e laboratori in università, centri sociali, aziende, scuole, sindacati, ordini professionali, gruppi autorganizzati; collabora con varie testate. È autore di numerosi saggi, tra cui Perché il femminismo serve anche agli uomini (Eris, 2020), NO. Del rifiuto e del suo essere un problema maschile (Effequ, 2019), Non sono sessista, ma… Il sessismo nel linguaggio contemporaneo (TLON, 2019) e Diventare uomini. Relazioni maschili senza oppressioni (Settenove, 2016, nuova edizione 2020).

Per informazioni:

tel. 0736 259888 . WhatsApp 329 1979667 . e-mail [email protected]

