ASCOLI PICENO – Le sezione ascolana “William Scalabroni” dell’associazione Italia Nostra Onlus, che si occupa del recupero e del restauro di beni naturali e architettonici, denuncia alle autorità competenti lo stato di salute di una pianta della famiglia delle sequoie presente nel Parco Giardino di via Vittorio Emanuele Orlando ad Ascoli Piceno, unico rifugio verde per la numerosa comunità del quartiere di Porta Maggiore, dove spesso si ritrovano molte famiglie con bambini.

In questo piccolo parco sono presenti quattro alberi giganteschi della famiglia delle sequoie, ma uno di essi grava in un cattivo stato di salute in quanto la cima risulta aggredita da una malattia che sta progressivamente determinando la sua morte. Qualunque sia la causa del fenomeno, è estremamente urgente che vengano effettuate le indagini del caso da esperti botanici per accertare la vera origine della malattia e per individuare gli interventi più appropriati per assicurare la salvezza della pianta ed evitare, quindi, che la malattia si estenda anche agli altri esemplari del parco.

