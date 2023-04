Una giornata di studio per approfondire il tema dell’importanza delle radici, intese come appartenenza a un territorio e condivisione di intenti

COLLI DEL TRONTO – Mercoledì 19 Aprile alle ore 9 presso Hotel “Casale” di Colli del Tronto (via Casale Superiore, 146, 63079 Colli del Tronto AP) una giornata sul tema: La riforma Cartabia: il territorio tra punti di contatto e di interferenza.

L’evento formativo è organizzato dall’Unione dei Comuni Vallata del Tronto (ATS23) con la partecipazione del docente professore ordinario dell’Università di Macerata Dipartimento di Giurisprudenza, l’avvocato Romolo Donzelli.

Una giornata di studio per approfondire il tema dell’importanza delle radici, intese come appartenenza a un territorio e condivisione di intenti, con un’attenzione particolare agli istituti a tutela dei diritti del minore introdotti con la Riforma Cartabia e sul ruolo fondamentale dei servizi sociali territoriali nel garantire ai minori identità, accudimento e cura, contenimento emotivo e supporto per una crescita sana ed equilibrata nelle situazioni di fragilità.

Programma della giornata:

Ore 8.30, registrazione partecipanti

Ore 9, saluti istituzionali

Intervento del professor Romolo Donzelli.

Ore 9.30 Prima parte: La riforma Cartabia novità introdotte

Ore 11.30 – 11.45 pausa

ORE 11.45, seconda parte: La riforma Cartabia e il servizio sociale territoriale tra

punti di contatto e di interferenza

Ore 13.30 Confronto con i partecipanti

ORE 13.45 conclusioni.

L’iscrizione è possibile: al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-riforma-cartabia-il-territorio-tra-punti-di-contatto-e-di-interferenza-607255456417; oppure direttamente la mattina dell’evento.

Per informazioni: [email protected]

