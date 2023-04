COLLI DEL TRONTO – Ha riscosso un enorme successo di pubblico la Marche Tattoo Convention 2023, organizzata dall’agenzia Oriana Grandi Eventi di San Benedetto presso il Padiglione Raffaello dell’Hotel Casale di Colli del Tronto. Una settantina di tatuatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, hanno richiamato una folla straboccante, composta da amanti del genere e da tantissimi curiosi, attratti da quella che era una novità assoluta per il nostro territorio. D’altronde, il programma messo in piedi dalla vulcanica promoter picena prevedeva, oltre ai tatuaggi, eventi coinvolgenti come il motoraduno delle Harley Davidson di Civitanova Marche, performance di burlesque, musica rock, musica country, session di affermati Dj, Body Painting con campioni mondiali provenienti anche dagli Stati Uniti, ma si è potuto assistere pure a spettacoli medievali e vichinghi, dimostrazioni di MMA con il campione Paolo Anastasi e gare di braccio di ferro con i campioni europei guidati da Marco Fioravanti. Il tutto allietato dalla presenza di stand con Street Food e con birre artigianali che hanno reso ancora più gustoso l’evento. La gara dei tatuaggi è stata vinta da Lorenzo Toti, che ha convinto la giuria qualificata con un lavoro a tutto braccio di notevole impatto visivo. «Da due anni avevo in mente di realizzare questa convention – spiega l’organizzatrice Oriana Simonetti, anch’essa appassionata di tatuaggi – e il risultato strepitoso di questi tre giorni mi ha ripagato di mesi di lavoro pesante e di tantissime notti insonni, tra preoccupazioni e ritmi di produzione della convention. Ringrazio tutto il mio staff di collaboratori e tutti coloro che hanno partecipato, sia come espositori che come pubblico, augurandomi di poterci rivedere in una prossima occasione». Tanti coloro che hanno approfittato dell’occasione e degli sconti speciali riservati dagli artisti, per farsi tatuare nuovi disegni o per il proprio battesimo del fuoco con questo nuovo mondo, che sta richiamando sempre più gente di ogni età. Non sono mancati, infatti, le persone un po’ in là con gli anni che hanno partecipato alla colorata kermesse e qualcuno ha anche voluto farsi tatuare un ricordo di questo evento.

