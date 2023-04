Si informa che la Regione Marche ha approvato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi una tantum a fondo perduto, in relazione alla crisi generata dagli eventi metereologici del settembre 2022

ASCOLI PICENO – Avviso pubblico per la concessione di contributi una tantum a favore delle famiglie per i danni subiti alle auto e alle imprese per i danni subiti alle auto e ai furgoni

Si informa che la Regione Marche ha approvato l’avviso pubblico per la concessione dei contributi una tantum a fondo perduto, in relazione alla crisi generata dagli eventi metereologici del settembre 2022, a favore delle famiglie per i danni subiti alle auto e alle imprese per i danni subiti alle auto e ai furgoni. La dotazione prevista per l’intervento è pari a euro 2.500.000,00 così suddivisa:

Persone fisiche euro 2.000.000,00

Imprese euro 500.000,00

Il contributo concedibile non potrà in ogni caso superare l’importo del danno né il valore commerciale del mezzo e l’importo massimo erogabile è 4.000,00 € per ciascuna domanda ammessa. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 21 aprile 2023 esclusivamente tramite la piattaforma regionale.

Al fine della presentazione della domanda e per ottenere le informazioni necessarie relative a referenti regionali, atti, modalità, criteri e faq, collegarsi al seguente link: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Alluvione-2022/Contributo-una-tantum-auto-e-furgoni

