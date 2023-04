ASCOLI PICENO – Continuano le attività del Circolo di Cultura Cinematografica “Don Mauro – Nel corso del tempo” presso la Sala della Comunità della Parrocchia dei Ss. Simone e Giuda, con una mini-rassegna dedicata al regista Francesco “Citto” Maselli morto a Roma il 21 marzo scorso.

Giovedì 20 aprile verrà proiettato il film che Maselli girò ad Ascoli nel 1960: “I delfini” con Tomas Milian e Claudia Cardinale.

Presentato alla XXI edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, delinea un ritratto dell’alta borghesia della provincia italiana dei primi anni sessanta. In una cittadina di provincia dell’Italia centrale (appunto Ascoli che però non viene mai nominata), i cosiddetti “delfini” (dal titolo ereditario del Regno di Francia) sono i giovani figli della ricca borghesia industriale, che trascorrono oziosamente le loro giornate, tentando di sconfiggere la noia fra futili divertimenti, in attesa di iniziare a lavorare nelle floride imprese familiari e condurre la stessa vita dei genitori. Fra loro, spicca la raffinata contessa Rita Cherè, la cui ascendenza risale ai tempi della fondazione della città, poco più vecchia degli altri e modello di comportamento. Il narratore della storia, Anselmo, l’intellettuale del gruppo, è l’unico che sembri desiderare di più dalla propria vita e rifiutare quel mondo ipocrita e vuoto di valori. Quando la sua compagna, Marina, dopo l’ennesima festa ad alta gradazione alcolica ha una crisi che richiede un intervento medico ed un periodo di disintossicazione in una clinica svizzera, capisce che è il momento di cambiare…

I delfini deriva da un soggetto di Antonio Pietrangeli, dal titolo Le ragazze chiacchierate. Pietrangeli cercò di realizzarlo fin dal 1954 e nel 1958 si trovava a un passo dal girare le prime scene sempre ad Ascoli Piceno. Gli attori erano Rosanna Schiaffino, Gabriele Ferzetti, Virna Lisi, Carla Gravina, Valentina Cortese e Antonio Cifariello. Il film fu però rinviato all’ultimo per l’ennesima volta, e stavolta Pietrangeli, scoraggiato, decise di cedere la sceneggiatura, che fu riscritta e trasformata ne I delfini.

Da segnalare il successo del motivo della colonna sonora del film: What a Sky (“Su nel cielo”), di P. Cassia – F. Maselli – G. Fusco, che segnò l’esordio nel mondo della canzone dell’allora sconosciuto Nico Fidenco. Nel 1998 il film è stato restaurato dalla CristaldiFilm, in collaborazione con la Fondazione Scuola Nazionale di Cinema – Cineteca Nazionale, con il contributo dell’Associazione Philip Morris Progetto Cinema, della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno, nell’ambito della campagna Adotta un film – 100 film da salvare, promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Giovedì 27 aprile, invece, sarà la volta de “Gli indifferenti” (1964, 90’) sempre con Tomas Milian e Claudia Cardinale. Nell’occasione verrà proiettata una videointervista a Citto Maselli realizzata da una troupe del Cinecircolo che andò a trovarlo a Roma nel 2013 insieme ad altri contributi realizzati nella sua recente presenza ad Ascoli nel 2019 per celebrare al Meletti i 60 anni dall’uscita de “I delfini”.

L’ingresso alle proiezioni è riservato ai soci, ma è possibile associarsi all’inizio di ogni serata (tessera annuale: 8 euro; giovani fino a 25 anni: 5 euro).

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.