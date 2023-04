ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 220 del 19/04/2023 l’Amministrazione comunale dispone di adottare i seguenti provvedimenti per la regolamentazione della viabilità nel Centro Storico cittadino:

istituzione della Zona a Traffico Limitato denominata “ZTL A FASCIA AMPIA” per le vie e piazze indicate nel documento istruttorio allegato alla presente Ordinanza;

istituzione della Zona a Traffico Limitato denominata “ZTL A FASCIA RIDOTTA” per le vie e piazze indicate nel documento istruttorio allegato alla presente Ordinanza;

istituzione della Zona a Traffico Limitato denominata “ZTL SOLO SOSTA” per le vie e piazze indicate nel documento istruttorio allegato alla presente Ordinanza;

istituzione dell’Area Pedonale Urbana per le vie e piazze indicate nel documento istruttorio allegato alla presente Ordinanza;

revoca dell’Area Pedonale Urbana di via Vidacilio (da via D’Ancaria a C.so Trento e Trieste), via Vipera (da via A. Ceci a via Vidacilio) e via D’Ancaria (da via A.Ceci a via Vidacilio);

regolamentazione della fruizione delle ZTL sopra indicate come di seguito:

ZTL fascia ampia

Transito veicolare limitato ai soli autorizzati (individuati dal regolamento allegato alla presente ordinanza) dalle ore 09:00 alle ore 12:45 e dalle 15:30 alle 05:00.

Sosta riservata ai soli autorizzati dalle 00:00 alle 24:00 all’interno degli appositi stalli di sosta.

Transito libero per tutti i veicoli dalle 12:45 alle 15:30 e dalle 05:00 alle 09:00 salvo le eccezioni previste da regolamento;

ZTL fascia ridotta

Transito veicolare limitato ai soli autorizzati (individuati dal regolamento allegato alla presente ordinanza) dalle ore 20:30 alle ore 07:30.

Sosta riservata ai soli autorizzati dalle ore 20:30 alle ore 07:30 all’interno degli appositi stalli di sosta.

Transito libero per tutti i veicoli dalle 07:30 alle 20:30 salvo le eccezioni previste da

regolamento;

ZTL solo sosta

Sosta riservata ai soli autorizzati dalle 00:00 alle 24:00 all’interno degli appositi stalli di sosta.

Transito libero per tutti i veicoli dalle 00:00 alle 24:00 salvo le eccezioni previste da regolamento;

modifica e ampliamento del presidio alle ZTL con rimodulazione degli orari di esercizio dei varchi esistenti, dislocando gli stessi come di seguito:

il “varco Mazzini BNL” è dislocato in via XX Settembre/piazza Roma e rimodulato negli orari di esercizio con accertamento attivo tutti i giorni dalle ore 20:30 alle ore 07:30;

il “varco Bonaccorsi” è dislocato in via Tito Afranio/c.so Mazzini con accertamento attivo tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 12:45 e dalle 15:30 alle 05:00;

divieto di accesso e transito, dalle 00:00 alle 24:00 tutti i giorni dell’anno, in tutte le ZTL sopra menzionate (fascia ampia, ridotta e solo sosta) ai veicoli aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3500kg.

