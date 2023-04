CASTORANO – Il Festival Fa’Volà di nuovo a Castorano, dal 26 al 30 aprile. Questa volta la protagonista sarà Cenerentola.

“Dopo l’edizione con Pinocchio – commenta il Sindaco Graziano Fanesi – avevamo chiesto alle organizzatrici Cinzia Carboni, Mimma Tranquilli e Letizia Guidi, la possibilità di continuare questa esperienza insieme. Ringrazio la disponibilità della parrocchia per l’utilizzo del teatrino, i dipendenti comunali, su tutti Antonella Capecci, complice di tutta l’organizzazione”.

Dal 26 al 30 aprile a Castorano sarà allestita una mostra che farà scoprire una storia, anzi tante storie, che hanno portato alla Cenerentola dei nostri giorni: partendo dall’antico Egitto, passando per la Cina, l’Italia, la Germania, la Francia e infine alla versione più nota ai giorni nostri, quella della Disney. Cenerentola in the world, per l’appunto.

Domenica 30 aprile tutti i personaggi della fiaba animeranno la piazza di Castorano e nel pomeriggio ci sarà lo spettacolo della fata Smemorina con le sue mille bolle blu.

“Un percorso culturale – precisa Cinzia Carboni – oltre che di bellezza, piacere e simpatia. Da dove viene questa fiaba, chi l’ha scritta, quando è nata? Quella di Cenerentola è una storia che viaggia nei secoli: risale addirittura al 200 (dc), dalla Rodopi del romano Claudio Eliano. Grazie alle nostre ricerche abbiamo scoperto perché, ai giorni nostri, la famosa scarpetta è diventata di cristallo. Vi anticipo che è colpa di una traduzione errata dal francese…”.

La mostra ospiterà postazione per ogni fiaba scritta su “Cenerentola”, con pannelli descrittivi. Saranno esposte anche le Barbie della collezionista Rosella Iobbi. Ci sarà anche una mostra di francobolli – provenienti da tutto il mondo a partire dal 1965 – dedicata alla protagonista del festival.

Sono previste visite guidate per le scolaresche su prenotazione e tanti intrattenimenti.

Tra questi: laboratori di pittura con Daniela Piunti e Francesca Mattioli (29 aprile dalle 16 alle 18) aperto ai bambini dai 6 ai 12 anni (su prenotazione) e una mostra, sempre a tema, di artisti locali.

“Inoltre – continua Mimma Tranquilli, dell’associazione – proporremo dei laboratori creativi in cui si lavorerà su due tematiche: la gentilezza e il coraggio”.

Quest’anno Fa’Volà compie10 anni: 10 anni di festival, di edizioni di libri illustrati.

“Cenerentola. Quante storie per una fiaba” è un libro che contiene tutte le versioni integrali da quella del più antico archetipo letterario di Cenerentola, con le schede sui vari autori e le illustrazioni di Sabrina Spurio.

“Questo progetto è il frutto di un lavoro corale – conclude la consigliera con delega alla Cultura, Daniela Vittori – Spero che l’entusiasmo della prima edizione si rinnovi in questa nuova avventura”.

La mostra sarà visitabile dal 26 al 28, solo la mattina e dalle scuole, mentre il 29 e 30, tutto il giorno aperta a tutti. Evento gratuito.

Per informazioni e prenotazioni: 328/5454049

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.