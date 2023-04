ASCOLI PICENO – Dall’Arengo scattano le norme da rispettare per gli esercizi di somministrazione di cibo e vivande. nel week-end. questa l’Ordinanza del Sindaco Marco Fioravanti.

Ordinanza sindacale n. 231 del 20/04/2023 – Misure di sicurezza in materia di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità. Specifica dell’ordinanza sindacale n. 824 del 22/12/2022 per i giorni 22 e 23 aprile 2023

Richiamata la propria ordinanza n. 824 del 22/12/2022 con la quale è stato stabilito: “All’interno del territorio urbano del Centro storico, Zona A, come delimitato dal vigente Piano Regolatore Generale: