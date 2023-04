OFFIDA – Il 6 Maggio l’ex convento di San Francesco, attuale sede dell’Enoteca Regionale, ospiterà l’evento Il Sabato del Vignaiolo. Parteciperanno quasi 60 cantine da tutta la regione, appartenenti alla Fivi Marche.

La giornata sarà caratterizzata da degustazioni, storie e racconti dei piccoli viticoltori regionali. Dalle 10.30 alle 19, saranno allestiti i banchetti in cui si potranno assaggiare ed acquistare bottiglie di vino. Sarà presente un Food Point gestito dall’Enoteca Regionale.

L’evento è organizzato dalla Fivi (Federazione italiana vignaioli indipendenti) –un’organizzazione che si propone di promuovere e tutelare la figura dei piccoli produttori di vino – con il contributo del Comune di Offida. Il Sabato del Vignaiolo sarà l’occasione per scoprire la filosofia di viticoltura differente.

Il Vignaiolo Indipendente è infatti colui che conosce il proprio territorio, coltiva l’ uva, produce il proprio vino e vende in prima persona le bottiglie, curando con passione e rispetto ogni aspetto. E’ un custode del territorio e delle tradizioni.

“Siamo orgogliosi di ospitare i soci marchigiani della Fivi – commenta l’Amministrazione comunale – Offida come noto è Città del Vino e proprio attorno all’enologia ha costruito negli anni un importante sviluppo economico e turistico. Il Sabato del Vignaiolo sarà un’occasione di conoscenza consapevole del territorio marchigiano particolarmente vocato al prodotto enologico e al contempo un’opportunità per assaporare le bellezze architettoniche ed enogastronomiche del Piceno”.

La delegazione Marche della Fivi è nata nella primavera del 2022 per riunire più di 70 vignaioli marchigiani. Il Delegato regionale è Massimo Palmieri della Tenuta San Marcello a San Marcello, i vice delegati sono Alessandro Bonci della Marca di San Michele di Cupramontana e Raffaele Paolini di Terra Argillosa di Offida.

Ad oggi gli iscritti sono più di 85, i partecipanti all’evento sono quasi 60, ma non si è conclusa la fase di iscrizione.

Il biglietto della manifestazione darà diritto a uno sconto sull’ingresso alle strutture museali di Offida e sarà possibile pernottare e mangiare in strutture convenzionate.

Per maggiori informazioni o per l’acquisto del biglietto in prevendita:https://sabatodelvignaiolofivimarche.it

