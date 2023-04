ASCOLI PICENO – Da martedì 2 maggio saranno disponibili i biglietti per il Memorial Troiani, l’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma). La 23a edizione del Memorial Troiani, in programma venerdì 9 giugno, con la direzione artistica di Dario “Dardust” Faini, vedrà esibirsi sul palco di Piazza del Popolo artisti del calibro di Lazza e Noemi, che si uniranno a Dardust per dei live indimenticabili, accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi. Oltre a loro, la serata sarà arricchita dalla presenza di un ulteriore super ospite a sorpresa.

Nelle giornate di martedì 2 maggio e mercoledì 3 maggio, i biglietti per assistere al Memorial Troiani saranno in vendita esclusivamente presso la biglietteria del Teatro (Ascoli Piceno – Piazza del Popolo, 17), mentre da giovedì 4 maggio i ticket saranno acquistabili anche online sul circuito VivaTicket. La biglietteria in Piazza del Popolo è aperta, dal lunedì al sabato, dalle ore 9:30 alle 12:30 e dalle ore 16:30 alle 19:30. Sono quattro le fasce di prezzo per assistere al Memorial Troiani: 60 euro, 50 euro, 40 euro e 30 euro. Per ulteriori info è possibile contattare la Biglietteria del Teatro (0736.298770 – [email protected]).

Qui tutte le info https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/22370

