OFFIDA – Di seguito il comunicato stampa, giunto in redazione il 28 aprile, dal sindaco di Offida, Luigi Massa.

Sono fortemente preoccupato per la situazione dei Servizi Sanitari nel Comune che amministro. Non serve ricordare che Offida, nella struttura di proprietà dell’AST, è sempre stato un punto di erogazione centrale di assistenza sanitaria, prima ospedaliera poi territoriale, che ha come bacino di utenti un territorio ben più ampio dei confini comunali, un nodo che ha sempre contribuito anche a decongestionare i punti di accesso PS e i servizi diagnostici ed ambulatoriali presso gli ospedali.

Da qualche tempo tutto tace, nulla si sa dei servizi poliambulatoriali e del Distretto, nulla si sa sull’implementazione dei servizi residenziali (RSA) che pure era prevista nella prima programmazione.

La mia non vuole essere una presa di posizione polemica nei confronti di chicchessia ma ritengo necessario evidenziare le criticità e difficoltà che si manifestano da qualche anno.

Nella già istituita, da tempo, unica Casa della Salute non sono stati implementati servizi, come era programmato e definito, anzi questi sono, paradossalmente, diminuiti.

I finanziamenti provenienti dalle risorse sisma, parliamo di 3 milioni 300 mila euro, definiti ormai da anni, e da investire sulla struttura dell’ex ospedale non sappiamo che fine abbiano fatto; così come non sappiamo come verrà impiegata la vera “miseria” di 100 mila euro, rinvenienti dalle risorse PNRR, destinati alla Casa della Salute.

La prima domanda che mi sorge è perché delle importanti risorse PNRR destinate alla Sanità Marchigiana la Regione abbia destinato solo 100 mila euro per l’unica Casa della Salute da tempo istituita nella nostra ex Area Vasta.

Non vogliamo certo fare una “guerra tra poveri”, siamo soddisfatti e sosteniamo i finanziamenti promessi dalla Giunta Regionale per altre strutture ma ci chiediamo, credo con assoluta legittimità, perché non si completino e migliorino quelle esistenti?

Se invece, come auspico, i finanziamenti previsti saranno realizzati in un prossimo vicino periodo perché il Comune non è stato informato e coinvolto, cosa che sarebbe stata normale e dovuta, sulla realizzazione del progetto?

La cosa tuttavia più preoccupante è che, qualora l’AST riuscisse a realizzare i lavori, non vi è la benché minima indicazione e programmazione di dove saranno allocati i servizi, già carenti, oggi presenti; figurarsi se vi siano indicazioni sui servizi futuri erogati dalla Casa della Salute, con quali risorse e con quale personale si pensi di programmarli.

Non vorremmo che si pensasse ad una delocalizzazione extra comunale nel mentre del cantiere, se cosi fosse su ciò siamo pronti a fare le barricate.

Sul potenziamento dei servizi, utili a tutto il territorio, noi vogliamo poter dire la nostra, abbiamo delle proposte da avanzare: dal potenziamento delle specialistiche nel poliambulatorio, alla istituzione di posti letto di cure intermedie (già previsti nella precedente programmazione), dell’implementazione della diagnostica domiciliare ad un potenziamento del Servizio di Emergenza (POTES).

Oltremodo auspicabile sarebbe anche la ricerca e programmazione di nuova residenzialità protetta aspetto che in alcune zone d’Italia si sta programmando e affermando.

Nella fase di discussione, uso un eufemismo perché discussione non ci fu, degli investimenti PNRR come Ambito Territoriale inviammo alla Regione, Presidente e competente Assessore, una nostra proposta in merito; siamo ancora in attesa di un benché minimo cenno di riscontro!

Il nuovo Piano Socio Sanitario certo non ci rassicura perché in esso assolutamente nulla si evince su queste tematiche e sulla programmazione che si intende attuare.

Ho inviato, in questi giorni, una richiesta di incontro al nuovo Commissario Dott. Grinta, così come avevo fatto all’indirizzo della Dottoressa Carignani, mi auguro stavolta di avere maggior fortuna dato che non vi è alcuna certezza di quando la nostra AST potrà avere nominato un nuovo Direttore.

