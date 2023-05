Live stadio “Del Duca” nel match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli-Pisa

stadio “Del Duca” nel match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie B.

Ascoli a 43 punti e Pisa a quota 46

Arbitra Abisso della sezione di Palermo, al Var Nasca di Bari.

Statistiche: corner Ascoli 9, Pisa 1 / tiri in porta Ascoli 6 Pisa 3/ possesso Palla Ascoli 52%, Pisa 48% / falli commessi Ascoli 9 Pisa 3

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (18’s.t.Giovane), Caligara ( 34 s.t. Proia); Mendes (34’s.t. Eramo); Forte (18’s.t. Marsura), Dionisi(13’s.t. Gondo). A disposizione: Guarna, Quaranta, Bellusci, Falasco, Donati, Eramo , Gnahorè,, Lungoyi. Allenatore: Breda

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Hermannsson, Rus, Barba; Calabresi (20’s.t.Esteves), Mastinu, Marin (40’s.t. L. Tramoni), Beruatto (20’Gliozzi); Morutan, M. Tramoni (33s.t. Masucci); Moreo (33’s.t. Gargiulo, ). A disposizione: Livieri, Vukovic, Sussi, Trdan,Tourè, Zuelli, Allenatore: D’Angelo

ARBITRO: Rosario Abisso della sezione di Palermo

Assistenti sono Salvatore Affatato della sezione di Verbano-Cusio-Ossola e Daniele Marchi di quella di Bologna.

Quarto Ufficiale Claudio Petrella di Viterbo, al VAR Luigi Nasca di Bari, AVAR Francesco Meraviglia di Pistoia.

RETI:- 7’s.t. Mendes, 28′ s.t. Marsura, 36’s.t. Masucci

NOTE: ammoniti Beruatto, Marin, Tramoni(P.), Buchel, Botteghin, Collocolo(A.)

2′ rec. p.t., 6′ rec. s.t.

tot. spettatori 7.550

tot. incasso 58.964,77 euro

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

51′ termina il match

50′ ammonito Collocolo

49′ ammonito Botteghin salterà il prossimo match

47′ nono corner per l’Ascoli,

45′ concessi sei minuti di recupero

36′ GOL PISA, Masucci in rovesciata in area lasciato solo accorcia le distanze

33′ doppio cambio per entrambe le squadre

31′ cross dalla sinistra e colpo di testa di Mendes para Nicola

30′ Gondo conquista l’ottavo corner della partita

28′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI gran palla per Gondo in area che stoppa si gira e tira, ribatte Nicola palla che termina a MARSURA CHE CON UN PRECISO E FORTE DIAGNALE DALLA SINISTRA INFILA CIN UN PRECISO RASOTERRA

20′ girandola di cambi per entrambe le squadre

15′ palla per Gondo che si gira e tira di prima intenzione dal lmite, para Nicola

13′ Gondo prende il posto di Dionisi che non la prende bene

7′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI, CI PENSA PEDRO MENDES

4′ Pisa più sprint in pressing alto, movimento sulla panchina bianconera si scaldano cinque giocatori

1′ Si riparte

PRIMO TEMPO

47′ termina la prima frazione

45′ l’Ascoli continua ad attaccare, assegnati due minuti di recupero

38′ occasione Ascoli. lancio cross di Adjapong dalla destra dal limite dell’area Dionisi inventa un colpo di testa all’indietro che Nicola riesce a deviare in corner togliendo il pallone da sotto la traversa

33′ due corner consecutivi per il Picchio senza successo ma manovra offensiva asfissiante da cui il Pisa riesce poi ad uscire con la conquista di un fallo laterale

30′ occasione Pisa e super parata di Leali in tuffo su un potente tiro dalla sinistra di Beruatto

26′ occasione Ascoli, cross di Giordano dalla sinistra, colpo di testa di Forte che termina di poco sopra la traversa poi tutto fermo per dubbio offside

25′ ammonito Marin per fallo a centrocampo su Giordano

23′ Dionisi perde palla sulla trequarti, Buchel per fermare il contropiede pisano in scivolata colpisce Moreo e viene ammonito

22′ azione pericolosa del Pisa al tiro arriva Moreo che di esterno non centra lo specchio di porta

20′ ammonito Beruatto per aver fermato col braccio una lancio di Buchel a centrocampo

15′ secondo corner conquistato dai bianconeri, sul lato sinistro batte Dionisi, palla a centro area colpo di testa di Simic che termina di poco sul fondo. Soccorso poi dai sanitari bianconeri per una botta durante il contrasto aereo

14′ punizione che termina altissima sopea la traversa della porta di Leali

12′ non succede ancora nulla al “Del Duca”, attacca il Pisa e cerca di renderesi pericoloso conquistando una punizione dal limite nella zona sinistra dell’area bianconera

5′ prima azione pericolosa del Picchio, Collocolo metta un bel rasoterra a centro area, Mendes si fionda in scivolata ma non arriva in tempo

0′- INIZIA IL MATCH calcio di inizio battuto dal Pisa

