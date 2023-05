ASCOLI PICENO – Ascoli e Pisa si affrontano allo stadio “Del Duca” nel match valido per la 35esima giornata del campionato di Serie B. Arbitra Abisso della sezione di Palermo, al Var Nasca di Bari. La gara termina per 2 reti a 1 per i bianconeri, una vittoria importantissima in chiave salvezza ma anche in chiave play off, Picchio che sale a quota 46 agganciando così prorpio il Pisa.

Le statistiche raccontanto del predominio bianconero con 9 corner a 1 e 6 tiri in porta contro i 3 dei toscani, possesso palla quasi in parità 52% per l’Ascoli e 48% per i neroazzurri.

In sala stampa i protagonisti del match e ospite d’onore Giancarlo Pasinato ex bianconero nelle stagioni ’77/’78 e 1985/86

Davide Marsura, autore del raddoppio: “Una zona del campo mi piace ma anche il ruolo di entrare a mezz’ora dalla fine perchè mi trovo bene a subentrare perchè il modulo non si addice alle mie caratteristiche. Sono contento del gol e della partita. Prima non c’ero ma il mister lo seguiamo sappiamo cosa dobbiamo fare e ora abbiamo un sogno che è quello di andare avanti ai play off abbiamo voglia di stupire e fare bene. Siamo consci di poter agganciare un sogno. Gol dell’ex. Chiedo scusa ai tifosi del Pisa per loro non avrei mai esultato però la gioia era troppo grande in un momento importante della stagione.”

Il tecnico bianconero, Roberto Breda:”Quando hai le garanzie che i ragazzi entrano sempre con l’atteggiamento giusto è tanta roba, poi che Marsura facesse gol ci avrei scommesso contro la sua ex squadra. Partita voluta e cercata così e che abbiamo preparato, Masucci ha fatto un gran gol, vittoria che volevamo fortemente. Salvezza quasi fatta. Abbiamo tre partite pensiamo una alla volta cercando di fare il meglio possibile. Pensiamo al Genoa ora sapendo che ha un potenziale enorme. Domani vediamo come stanno tutti, Botteghin non ci sarà abbiamo alternative per sopperire. Siamo tanti in pochi punti e cercheremo di fare più punti degli altri magari con la tranquillità che ci può dare questa salvezza, nel calcio quando hai un’opportunità devi giocartela fino in fondo se guardiamo le squadre che stanno retrocedendo sono squadre che lo scorso anno hanno fatto i play off. Prossima partita gran bel banco di prova dobbiamo provere e trovare soluzioni e alternative che ci permettano di fare un salto di qualità con le squadre che stanno sopra di noi. Il ruolo di Mendes? ha delle caratteristiche fisiche da centrocampista, ruolo delicato la mezza punta in fase difensiva ha dei compiti importanti, un giocatore che si è guadagnato quello che sta avendo. Sulle palle inattive ci stiamo lavorando molto sapevamo di poterli mettere in difficoltà anche con Botteghin nel primo tempo.Bellusci? sta lavorando con noi in maniera stabile non ci sono problemi, Tavcar dovrebbe rientrare domani e Ciciretti non sta ancora bene non si allena con noi”

Pedro Mendes, quarto gol in campionato per lui:”Prima della partita penso sempre alla prestazione penso sempre a migliorare e a capire la serie B e ora con la nuova posizione da trequartista sto migliorando partita dopo partita e voglio fare sempre meglio. In questa squadra è così si gioca col cuore, la concentrazione di tutti deve essere a duemila e in questo club si deve giocare così in questa piazza anche se si sbaglia un passaggio non importa l’importante è recuperare. Mi piacciono i tifosi qui sono come noi di cuore e sono sempre con noi anche quando andiamo fuori. La prossima partita è la più importante pensando partita per partita. Play off? ci crediamo certo noi pensiamo a vincere sempre a fine campionato facciamo i conti.”

TABELLINO DEL MATCH

