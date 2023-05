ASCOLI PICENO -Presente alla partita Ascoli-Pisa, 35esima gara del campionato di B 2022/23, grazie all’iniziativa del club “I Pallonari dell’Ascoli calcio”, in sala stampa ricorda i bei tempi bianconeri e fa gli auguri all’Ascoli.

“Un piacere per me, ogni volta che vengo ad Ascoli la sento come casa mia, ho voluto accontentare le mie figlie perchè non ci credvano mi sono commosso quando hanno fatto il mio nome. Con Breda ho una bella conscenza perchè a Treviso ci troviamo qualche volta all’anno con altri ex a mangiare. Con Mimmo Renna qui nel 1977 ho trovato l’allenatore giusto e la situazione giusta dopo Inter e Milan dopo sette anni sono tornato qui nel 1986 e sono stato contentissimo”

“E’ una vita che alleno i bambini ma vi confermo che ogni partita è una storia diversa, ho visto Cittadella-Genoa e penso che l’Ascoli non debba aver paura ha fatto oggi un’ottima partita e la tranquillità che ora hanno mister e giocatori, devo dire che Giovane mi è piaciuto molto e penso che ai play off ci possa andare.”

“Difficile trovare un giocatore dell’Ascoli che mi assomigli, io andavo spesso sul fondo e mettevo la palla al centro volevo fare comunque un commento positivo per Mendes da tenere d’occhio anche perchè in questo nuovo ruolo mette i compagni in condizioni di fare bene ed essendo per lui la prima stagione in Italia sta facendo molto bene.”

