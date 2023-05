OFFIDA – “Con Offida in fiore vogliamo aggiungere un tocco di bellezza ulteriore alla nostra città tramite il linguaggio dei fiori e grazie alla partecipazione dei cittadini e delle attività commerciali che vorranno aderire” spiega l’Assessore al Turismo, Cristina Capriotti.



Offida in Fiore è l’iniziativa ideata dall’Amministrazione Comunale di Offida per promuovere la cultura della valorizzazione del verde e del patrimonio esistente, a cui si lega e prende il nome anche un concorso, che coinvolge tutta la cittadinanza. Il tema di questa prima edizione sarà “Tradizione, Natura, Arte”.



Il concorso intende premiare coloro che maggiormente si distingueranno nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine fronte strada e aree pubbliche (previa autorizzazione) con fiori e piante.

Le iscrizioni potranno essere effettuate tramite un modulo scaricabile dal sito

www.comune.offida.ap.it , entro e non oltre il giorno 12 maggio.

I partecipanti saranno tenuti a mantenere l’esposizione nel periodo compreso tra il 1 giugno e il 14 luglio. In palio dei buoni spesa da utilizzare nelle attività commerciali di Offida.



“La città fiorita – conclude la Capriotti – sarà una città più accogliente, curata e bella anche per i tanti turisti che nei prossimi mesi verranno a farci visita che sono sicura, conserveranno un ricordo ancora più meravigliato ed entusiasta di Offida.

Ringrazio sin da ora la Pro loco cittadina per il futuro supporto logistico all’evento e la Giuria che sarà chiamata a valutare le composizioni floreali”.

