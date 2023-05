OFFIDA – Il 5 maggio alle ore 21 i ragazzi del Centro Diurno di Integrazione Sociale di Spinetoli saliranno di nuovo sul palcoscenico del Serpente Aureo con il loro nuovo spettacolo I Promessi sposi.

“Bisogna affermare il teatro. Noi ce la mettiamo tutta” è la sorta di slogan pronunciata da Marino, un ospite del centro.

“Finalmente riprendiamo il teatro – commenta l’Assessore Isabella Bosano – sono certa che i ragazzi ci emozioneranno”.

Tiziana Del Giovane direttrice del Cdis ha spiegato che al nuovo progetto teatrale il Cdis aveva cominciato a lavorare prima della pandemia: “Finalmente possiamo portalo in scena. Il teatro è un elemento fondamentale per la per crescita personale per gli ospiti del centro rappresenta un momento importante di inclusione nel territorio. Lo spettacolo è molto divertente, i ragazzi sono sono bravi”.

La Del Giovane ha ringraziato Claudia Capriotti mentore dello spettacolo a tutti gli educatori che con tenacia hanno portato in scena lo spettacolo e tutti i Sindaci e il presidente Alessandro Luciani dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto.

“Siamo convinti che i ragazzi abbiano fatto un bel lavoro e per questo mettiamo a disposizione il nostro teatro – dichiara il Sindaco Luigi Massa – Il progetto è importante anche per chi assisterà: gli ospiti del Cdis riescono sempre a trasmettere la bellezza dell’impegno per un progetto simile. Il sostegno del Comune non mancherà mai”.

Il lavoro del Cdis non finisce qui. Seguirà una rassegna teatrale con le scuole dell’Unione con le scuole e il 26 maggio a Teatrando (Ascoli Piceno). Inoltre presenteranno un cortometraggio al Festival del Cinema Nuovo a Gorgonzola (Mi).

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.