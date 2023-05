Sono 10 precedenti di campionato a Genova, 5 in A e 5 in B, tra Genoa e Ascoli con sei successi del Grifone, 3 i pareggi e solo un successo dei bianconeri in serie B.

ASCOLI PICENO – I bianconeri al termine della rifinitura delle ore 10:30 Picchio Village a porte chiuse partiranno in direzione Fiumicino per imbarcarsi sul volo diretto a Genova, in vista del prossimo match, valido per l 36esima giornata di campionato, in programma sabato alle ore 14 allo stadio “Luigi Ferraris”,

ARBITRO

Direzione arbitrale affidata a Simone Sozza della sezione di Seregno. Assistenti, Emanuele Prenna (sezione di Molfetta) e Pietro Dei Giudici (sezione di Latina). Il quarto ufficiale è Valerio Crezzini, sezione di Siena. AL VAR Valerio Marini della sezione di Roma 1, con la collaborazione dell’assistente Vmo, Oreste Muto, della sezione di Torre Annunziata.

BIGLIETTI

Il Genoa CFC, comunica che coloro che hanno acquistato i biglietti per il Settore Ospiti saranno trasferiti in Tribuna Inferiore Settore A. Inoltre, dalle ore 14:00 di oggi, giovedì 4 maggio, fino alle ore 19:00 di venerdì 5 maggio, i tifosi bianconeri che intendessero acquistare il biglietto per Genoa-Ascoli dovranno inviare un’e-mail a [email protected] indicando, oltre ai propri dati, il numero di tessera di fidelizzazione. Riceveranno via e-mail un link di nexi per pagare (il prezzo è lo stesso del settore Ospiti) e i biglietti.

I PRECEDENTI

Sono 10 precedenti di campionato a Genova (5 in A e 5 in B) tra Genoa e Ascoli con sei successi del Grifone, 3 i pareggi e solo un successo dei bianconeri in serie B.



Match più recente a Genova tra le due compagini il 3 dicembre 2019 in Coppa Italia: 3-2 per il Genoa guidato da Thiago Motta.

L’ultimo incrocio in campionato a Genova risale a ben 19 anni fa, era il novembre del 2004, campionato di Serie B sulla panchina bianconera sedeva Marco Giampaolo su quella rossoblù Serse Cosmi, vittoria del Grifone per 3 a 0.

PLAY OFF E PENALIZZAZIONI

I rossoblù potrebbero festeggiare battendo l’Ascoli la promozione diretta, il Bari ha ancora speranze per la promozione e corre comunque per il 3° posto, sotto lotta tra Sudtirol, Parma e Cagliari il 4° posto. Ridisegnata la classifica con i 7 punti di penalizzazioni complessivi inflitti alla Reggina e uno al Parma. Il 4° posto, al momento è occupato dal Sudtirol con 54 punti, appaiati Parma e Cagliari a 51 e Pisa e Ascoli a 46.

La terza e quarta sono ammesse direttamente ai playoff, mentre nel turno preliminare la quinta incrocia l’ottava (la vincente sfida in semifinale la quarta) e la sesta con la settima (poi contro la terza in semifinale).

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.