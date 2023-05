Stadio “Ferraris” ore 14 match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie B.

Bianconeri a quota 46 punti in classifica, liguri a quota 67. Quasi 33mila spettatori al “Ferraris”

Per l’Ascoli indisponibili Ciciretti e Falasco. Diffidati: Collocolo, Dionisi, Eramo, Marsura, Proia, Quaranta Squalificati: Botteghin

Questo il commento di Mister Breda al termine del match col Genoa:

“Faccio i complimenti al Genoa, alla squadra, alla Società, al Mister, che ha fatto un gran lavoro, e al pubblico, che oggi ha dato grande dimostrazione di passione e di attaccamento. Detto questo, dico che come sviluppi di gioco abbiamo fatto una grande partita, ma negli episodi avremmo potuto fare meglio. Il Genoa non è una squadra con punti deboli e quindi avremmo dovuto fare una partita ancora migliore. Faccio comunque i complimenti ai miei ragazzi, che sono riusciti a restare in partita pur nelle difficoltà. Peccato perché ci sarebbe piaciuto portare a casa qualcosa, siamo in crescita, ora da qui alla fine dobbiamo cercare di fare più punti possibile. Gondo? L’idea era di mettere in campo tanta fisicità in tutti i reparti, Cedric ha queste caratteristiche e fa salire la squadra. Marsura? Per un allenatore è la cosa più bella avere ragazzi che entrano in campo col desiderio di determinare perché questo ti consente di avere un’accelerata nel finale di partita. C’è da lavorare, ma come atteggiamento e spirito di squadra abbiamo dimostrato d’essere forti. In funzione dei playoff le sensazioni sono positive, siamo tante squadre in corsa, ma ancora nulla è definito, dovremo dare tutto per non avere rimpianti, dobbiamo provarci fino alla fine”.

Nicola Leali, protagonista della partita con alcune parate determinanti – su tutte quella del penalty calciato da Coda – ha commentato così la prestazione dell’Ascoli:

“Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita complicata su un campo difficile e sul quale tutti hanno fatto fatica a fare gol; dispiace aver perso perché con un pizzico di fortuna e cattiveria in più avremmo potuto pareggiarla. Abbiamo provato a fare la nostra gara, portiamo a casa tanti aspetti positivi, ma da lunedì analizzeremo quello che non ha funzionato per farne tesoro e vincere la prossima col Cosenza. Il rigore parato? Li ho sempre guardati e sono convinto che un rigore calciato bene sia imparabile. Nel pararli ci vuole sempre un pizzico di fortuna e quest’anno ne ho parati più del solito. Usciamo da qui consapevoli di poter raggiungere i play off, ce la giocheremo fino in fondo”.

Arbitra Sozza di Seregno, al Var Marini di Roma 1.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Frendrup, Sturaro (45′ Jagiello), Badelj, Strootman, Sabelli (81′ Hefti); Gudmundsson (81′ Aramu), Coda (76′ Ekuban). A disposizione: Semper, , Boci, Ilsanker, Matturro, Lipani, Puscas, Salcedo, Dragus, . Allenatore: Caridi (squalificato Gilardino)

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong (81′ Donati), Bellusci, Simic, Giordano; Collocolo, Buchel (72′ Giovane) Caligara; Mendes (67′ Lungoyi); Forte (67′ Marsura), Gondo (81′ Dionisi). A disposizione: Guarna, Quaranta, Tavcar, Eramo, Gnahorè, Proia, Palazzino. Allenatore: Breda

RETI: 16′ Bani, 62′ Badelj, 67′ Marsura

NOTE: Spettatori 32.464 (di cui 20.239 abbonati e 33 ospiti) per un incasso di 203.766,00 €. Rec. 2’ pt, 4’ st

AMMONITI: Vogliacco, Sabelli (G. )Bellusci, Collocolo(A)

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

96′ FESTA al “Ferraris”, Modena e Bari pareggiano e il Genoa torna in serie A

94′ ancora una grande parata di Leali che mette in corner su tiro ravvicinato di Ekuban da posizione laterale

90′ assegnati 4 minuti di recupero

89′ manovra offensiva ben giostrata dal Picchio , poi sulla sinistra doppio dribbling di DIonisi che al momento del tiro sbatte con un difensore reclama un rigore ma Sezza lascia proseguire

81′ Nel Genoa dentro Hefti e Aramu, fuori Sabelli e Gudmundsson. Nell’Ascoli Donati e Dionisi per Adjapong e Gondo

72′ entra Giovane per Buchel, fascia di capitano che passa a Bellusci

70′ OCCASIONE ASCOLI tiro cross di Caligara dalla destra che beffa Martinez che spizza in corner salvando la porta genoana

67′ GOOOOOOOOOOOOL ASCOLI. entra e segna Marsura che di prima intenzione infila Martinez con un destro in corsa dopo un assist di Collocolo incursione dalla destra e rasoterra per l’esterno bianconero che accorcia le distanze

67′ Doppio cambio Ascoli: escono Mendes e Forte, dentro Lungoyi e Marsura

65′ MIRACOLO LEALI PARA IL RIGORE A CODA e anche sulla ribattuta dove arriva Strootman riesce a ribattere. Quarto rigore stagionale parato dal portiere bianconero



65′ Calcio di rigore per il Genoa per un fallo in scivolata di Leali di Sabelli dopo un errore di Adjapong

62′ GOL GENOA. Batte Strootman colpo di testa di Dragusin che fa da torre, Bellusci spizza ma sui piedi di Badelj che di piattone infila in rete

61′ calcio di punizione per il Genoa sulla sinistra zona trequarti di campo, ammonito Collocolo che salterà la prossima gara.

59′ tiro insidioso di Coda dal limite deviato da Buchel in corner

56′ MIRACOLO LEALI, s tu per tu con Gudmundsson riesce a chiudere il tiro del genoano

53- Punizione di Strootman dalla sinistra, si rifugia in angolo di testa Collocolo

49′ opportunità per l’Ascoli, uscita non perfetta di Martinez su tiro di Collocolo, palla che arriva a Mendes tiro ancora ribattuto dalla difesa, palla a Buchel che dal limite tenta il tiro deviato da Vogliacco che si immola

46′ idea interessante di Caligara, filtrante per Gondo in area troppo lungo però per il centroavanti

45′ Gudmundsson dopo 25′ secondi a un passo dal raddoppio, tiro dal limite che termina di poco a lato

45′ nel Genoa subito Jagiello per Sturaro

PRIMO TEMPO

47′ fine primo tempo

45′ assegnati due minuti di recupero

40′ Mendes dal limite tenta un destro a volo, palla sul fondo

39′ OCCASIONE ASCOLI, fallo laterla sulla sinistra, Mendes fa spazio a Gondo che da posizione laterale si inventa una rovesciata colpendo il palo

38′ Cross interessante di Giordano, ottimo anticipo di Dragusin su Forte

33′ Lancio per Forte controllo al volo ma poi viene chiuso dalla difesa rossoblù

31′ OCCASIONE GENOA. miracolo di Lali che riesce a ribattere la conclusione di Strootman di interno al voloro solo nell’area piccola

23′ stavolta dalla stessa posizione fallo su Mendes e Sezza fischia la punizione. Limite dell’area verso la sinistra, Mendes sulla palla che termina alta sopra la barriera

21′ bella combinazione dal limite per l’Ascoli, fallo su Caligara che voleva la punizione ma l’arbitro non vede e lascia proseguire

17′ vicino al reddoppio il Genoa, botta di Strootman da fuori area, palla di poco a lato

16′ GOL GENOA, Corner dalla destra, incornata di Sturaro che colpisce la traversa, sulla ribattuta arriva Bani e ribadisce in rete di testa

11′ filtrante di Mendes per Gondo, chiude la difesa rossoblù

9′ Cross di Simic dalla trequarti, presa in due tempi di Martinez

5′ L’Ascoli continua a mettere sotto pressione il Genoa, con Pedro Mendes padrone della trequarti

2- Mendes serve in area Gondo, l’ivoriano fermato per dubbio offside

1′ Genoa in pressing prima occasione per Coda, chiuso bene da Bellusci

0- Inizia il match. Batte il Genoa il calcio di inizio

