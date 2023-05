OFFIDA – È stato un grande successo di pubblico il Sabato del Vignaiolo della FIVI (Federazione Italiana

Vignaioli Indipendenti) Marche che si è tenuto ad Offida lo scorso 6 maggio 2023 nell’ex convento

di San Francesco – Enoteca Regionale delle Marche.

Fin dal momento dell’apertura ufficiale con il

sindaco di Offida Luigi Massa alle 10.30, i banchi di assaggio dei vignaioli marchigiani sono stati

presi d’assalto da gli oltre 850 appassionati che per tutta la giornata fino alle 19.00 hanno potuto

degustare i moltissimi vini provenienti da tutte le provincie marchigiane. Tanta la soddisfazione da

parte dei 62 vignaioli Fivi presenti e da parte del pubblico proveniente da tutta la regione e non

solo.

“Volevamo far conoscere chi è il vignaiolo FIVI – ha dichiarato Massimo Palmieri, delegato

regionale – cioè l’uomo che c’è dietro ognuna delle nostre bottiglie di vino. La persona che con

molti sacrifici si spende ogni giorno per preservare il territorio, coltivare la terra, vinificare ed

imbottigliare il proprio vino. Con questa manifestazione ci siamo riusciti a pieno.”

La giornata, sicuramente favorita dal primo caldo della stagione ed un sole che invogliava ad una

gita, ha registrato il tutto esaurito fin dalle prime ore del mattino, con un flusso continuo di gente

per tutta la giornata.

“È’ stato un evento davvero importante per noi – ha dichiarato Raffaele

Paolini della cantina Terra Argillosa, vice delegato Fivi e coordinatore della manifestazione -. Non

ci aspettavamo questa bellissima risposta del pubblico. Colgo l’occasione per ringraziare

sentitamente il Comune di Offida e gli assessori Cristina Capriotti e Maurizio Peroni che hanno

creduto in questo evento fin da subito e l’Enoteca Regionale della Marche per averci aperto le

porte della struttura con la massima disponibilità possibile.”

“Come sempre Offida – ha dichiarato il sindaco Luigi Massa – ha saputo aprire le porte della città

ai tantissimi appassionati di vino che hanno partecipato al Sabato del Vignaiolo. Ringraziamo la

Fivi Marche per aver scelto la nostra città per questa manifestazione e ribadiamo ai vignaioli che

saremo ben felici di ospitarli anche in futuro.”

Il prossimo appuntamento è per il Mercato dei Vignaioli FIVI che si svolgerà a Bologna Fiere dal 25

al 27 novembre e che raccoglierà più di 900 vignaioli da tutta Italia per tre giorni di storie, racconti

e vini Indipendenti.

