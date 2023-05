OFFIDA – Si è tenuta nella cornice dello Showroom Ciù Ciù in Piazza del Popolo a Offida la cena di squadra per festeggiare il ritorno in Serie C e la vittoria del campionato di Serie D della Ciù Ciù Offida Volley.

Alla festa è stata ospite l’Assessore con delega allo sport Cristina Capriotti, la presidente della società rosso azzurra Paola Benigni insieme alle atlete e allo staff tecnico, il presidente di Energie Offida Enio Marchei, il Presidente della Helvia Recina Macerata, club che collabora con Ciù Ciù Offida Volley per la crescita di nuovi talenti.

Durante la serata anche il sindaco Luigi Massa è intervenuto per un saluto.

È stata una bellissima serata in cui i fratelli Walter e Massimiliano Bartolomei, titolari dell’azienda vitivinicola Ciù Ciù, hanno annunciato la conferma della loro sponsorizzazione: si rinnova così il felice connubio tra l’Offida Volley e Ciù Ciù, una collaborazione legata ad un rapporto consolidato nel tempo con la famiglia Bartolomei, nel segno di valori condivisi e significativi come lo sport e l’appartenenza al territorio.

