ASCOLI PICENO – Il Memorial Troiani è già sold out ad Ascoli. In meno di una settimana sono stati venduti tutti i biglietti per l’appuntamento di venerdì 9 giugno in Piazza del Popolo, che vedrà salire sul palco Dardust, Lazza, Noemi e un ospite a sorpresa.

La 24^ edizione dell’evento a scopo benefico organizzato dalla sezione ascolana dell’A.I.L. (Associazione italiana contro le leucemie, linfomi e mieloma), con Dario “Dardust” Faini direttore artistico, sarà caratterizzata da live indimenticabili accompagnati da pianoforte e quintetto d’archi.

