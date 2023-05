ASCOLI PICENO – Grande soddisfazione per il calciatore bianconero Samuel Giovane.

Il centrocampista è stato convocato dal CT dell’Under 20 Carmine Nunziata per la disputa dei Mondiali di categoria, che si svolgeranno in Argentina dal 14 maggio all’11 giugno. In via eccezionale, il calciatore si aggregherà al team azzurro solo dopo la disputa dell’ultima partita del Campionato di Serie B Reggina-Ascoli, in programma il prossimo 19 maggio al “Granillo”.

Davvero una gioia per il giocatore che in questa stagione ha ricoperto quasi sempre il ruolo di regista di centrocampo spesso subentrando a Marcel Buchel.In prestito dall’Atalanta è cresciuto, dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cesena, ha avuto un ottimo percorso con le Nazionali Under, con tanto di fascia di Capitano indossata con l’Under 19 nel ruolo di terzino.

Il centrocampista classe 2003, ha assaportato la serie A andando in panchina con mister Gasperini per la gara Lazio-Atalanta. Con l’Ascoli l’esordio in serie B, dove ha fatto vedere tutte le sue qualità tecnico-tattiche, sia in fase di impostazione che di recupero palla e anche in fase offensiva essendo anche in grado di spingersi in avanti e far salire la squadra, verticalizzando spesso.

