Gara valida per la 37^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al Del Duca sabato 13 maggio, alle ore 14.

ASCOLI PICENO – Andrea Colombo della sezione di Como è l’Arbitro designato per dirigere ASCOLI-COSENZA, gara valida per la 37^ giornata del Campionato di Serie BKT, in programma al Del Duca sabato 13 maggio, alle ore 14.

Gli Assistenti sono Davide Imperiale di Genova e Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto Ufficiale Luca Angelucci di Foligno, al VAR Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, AVAR Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.