ASCOLI PICENO – Due nuove ed imperdibili iniziative, rivolte al benessere e alla difesa personale, sono in programma presso la palestra della scuola media “F. Cantalamessa” a cura della Asd Polisportiva MAMA di Ascoli Piceno.

La prima iniziativa riguarda il ciclo di lezioni (N.5) di “Difesa Personale” rivolto a donne (a partire dai 16 anni) in calendario ogni mercoledì (alle ore 20.30) per tutto il mese di maggio. Numero massimo: 20 persone. Il corso è finalizzato all’acquisizione delle tecniche di base per una prima efficace azione di difesa personale. L’iniziativa del tutto gratuita e patrocinata dal Comune di Ascoli Piceno, sarà tenuta dall’istruttore certificato di arti marziali Valerio Celani.

“Abbiamo fortemente voluto avviare questa attività, non si tratta solamente di un corso di autodifesa ma di un’iniziativa che lascerà un segno positivo nelle donne che hanno scelto di aderirvi numerose.” – spiega Manuela Nicolucci VicePresidente della ASD MAMA

La seconda iniziativa riguarda il corso di “Yoga- Attività per il benessere psicofisico” (prossimo appuntamento lunedì 15 maggio) tenuto dall’insegnante certificata Stefania Campanelli.

“Con queste due iniziative, che vanno ad aggiungersi ai Corsi Subacquei, Corsi di Attività Motoria ed allenamenti di pallavolo, ci auguriamo di incentivare sempre di più la pratica dello sport” ,è l’auspicio del Presidente ed Istruttore Subacqueo Andrea Stipa dell’ASD MAMA.

Per ulteriori info è possibile contattare il numero telefonico 347 4655311, scrivere alla E-mail: [email protected] o la pagina Facebook: https://www.facebook.com/asdpolisportivamama

