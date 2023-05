Dall’Inghilterra ad Ascoli Piceno per sostenere il Picchio arriverà una delegazione di otto membri del club calcistico inglese, con cui nel 2019 iniziò una bella amicizia, basata sulla condivisione dei colori sociali e del simbolo del Picchio.

ASCOLI PICENO – Ci saranno anche i tifosi del Woodbridge Town al “Del Duca” per sostenere il Picchio nella gara contro il Cosenza.

Il match si disputerà sabato 13 maggio (calcio d’inizio alle ore 14). “Dall’Inghilterra ad Ascoli Piceno per sostenere il Picchio arriverà una delegazione di otto membri del club calcistico inglese, con cui nel 2019 iniziò una bella amicizia, basata sulla condivisione dei colori sociali e del simbolo del Picchio. Capitanati da Ben Ramsey, i “Peckers” venerdì sera parteciperanno alla cena propiziatoria del Club “Veterani ‘74” e sabato assisteranno dalla Curva dello stadio Del Duca al match che vale un’intera stagione.”

“Forza Picchio” e “Up the Peckers” – come dicono nel Suffolk – sarà il grido congiunto che riecheggerà al Del Duca.

L‘Ascoli Calcio Spa FC è l’unica altra squadra, riconosciuta dalla UEFA che come simbolo ha Il Picchio “The Woodpeckers” e per coincidenza entrambe le squadre hanno gli stessi colori sociali e anche la prima maglia a strisce verticali bianche e nere.

L delegazione inglese è stata presente anche lo scorso anno al “Del Duca” in occasione di Ascoli-Ternana, ultima giornata della regular season.

Leggi articolo

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.