La UEFA ha avviato una indagine conoscitiva sull’utilizzo dei cosiddetti PPP (Plant Protection Product), ossia pesticidi, concimanti e altre sostanze chimiche nella gestione dei manti in erba naturale dei terreni di gioco.

Tale ricerca è stata affidata alla STRI (società internazionale di sviluppo di progetti, ingegneria, ricerca, con particolare riferimento a sistemi naturali), che ha sviluppato per conto della UEFA un questionario per la raccolta di informazioni in merito all’impatto dei PPP sull’ambiente e sulla salute.

Alle Società sportive, in un’ottica di sana collaborazione e sviluppo, viene chiesto semplicemente di compilare un questionario, in via totalmente volontaria ed anonima.

Tutte le strutture della Lega Nazionale Dilettanti, nazionali e regionali, saranno impegnate nel dare massima diffusione a questa iniziativa, con l’obiettivo di avere il più ampio coinvolgimento delle proprie Associate.

