Nei giorni scorsi gli ospiti della Cooperativa guidati dall’escursionista Nazzareno Polini, hanno potuto osservare e ascoltare tutte le peculiarità presenti lungo l’itinerario come piante, erbe, fiori, tracce, versi e canti degli animali fino alle conformazioni delle montagne

CASTEL DI LAMA – Gita fuori porta per le ragazze e i ragazzi di Casa Ama.

Nei giorni scorsi gli ospiti della Cooperativa Ama Aquilone, guidati dall’escursionista Nazzareno Polini, hanno potuto osservare e ascoltare tutte le peculiarità presenti lungo l’itinerario come piante, erbe, fiori, tracce, versi e canti degli animali fino alle conformazioni delle montagne.

«Si tratta della prima di una serie di uscite mensili – fanno sapere dalla Cooperativa Ama Aquilone – che permetteranno ai nostri ragazzi di vivere la fatica del cammino come premessa necessaria per conoscere alcuni tra i luoghi naturalistici più suggestivi del nostro territorio».

Del resto la comunità terapeutica Casa Ama da anni si occupa di accogliere persone con dipendenza patologica da sostanze, proprio nelle colline Picene. Ed è in questo contesto che la semplicità e la dignità di una vita a contatto con le piante e con gli animali, proprio seguendo i ritmi e le trasformazioni stagionali, diventano per questi giovani un modo per comprende appieno le trasformazioni che avvengono anche dentro di loro, durante il periodo di permanenza nella comunità.

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.