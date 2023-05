Ascoli e Cosenza di fronte allo stadio “Del Duca” nel match valevole per la 37esima giornata del campionato di Serie B.

STADIO DEL DUCA

37esima e penultima giornata del campionato di Serie BI

Bianconeri a quota 46 punti con e rossoblù a 39 punti in zona playout pronti a cercare la salvezza.

Il capitano deposita un mazzo di fiori nel settore ovest in ricordo di Silvano Capriotti, scomparso ieri

FORMAZIONI UFFICIALI

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Adjapong, Botteghin, Simic, Giordano; Proia (34’s.t. Eramo,), Buchel (15′ s.t. Giovane), Caligara; Mendes (20′ s.t. Marsura); Forte (15’s.t. Gondo), Dionisi (34’s.t. Lungoyi). A disposizione: Guarna, Quaranta, Bellusci, Tavcar, Donati, Falasco, Gnahorè,Allenatore: Breda

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Vaisanen, Meroni, D’Orazio; Marras, Brescianini (29’s.t Cortinovis), Voca (29’s.t. Praszelik), D’Urso (15′ s.t. Florenzi); Nasti (41’s.t. Zilli), Finotto (15’s.t. Delic). A disposizione: Lai, Marson, Venturi, La Vardera, Kornvig, PrestianniAllenatore: Viali

ARBITRO: Arbitra Colombo della sezione di Como, al Var Fournea di Roma 1. Assistenti sono Davide Imperiale di Genova e Pasquale Capaldo di Napoli. Quarto Ufficiale Luca Angelucci di Foligno, al VAR Francesco Fourneau della sezione di Roma 1, AVAR Giovanni Ayroldi di Molfetta.

NOTE_ Sono 180 i tifosi rossoblù nel Settore Ospiti. 1′ rec. p.t., 4′ rec. s.t.

AMMONIZIONI: Nasti, Voca, Vaisanen (C.) Botteghin (A.)

ESPULSIONI: Vaisanen

RETI: 1′ D’Orazio, 36′ Buchel

CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

49′ termina con un pareggio la sfida

47′ espulso per doppia ammonizione Vaisainen che ferma in scivolata Gondo lanciato verso la porta, punizione che si conclude in un nulla di fatto

45′ 4 minuti di recupero assegnati

41′ punizione dal limite per il Cosenza, sulla palla D’Orazio, la barriera devia in corner

40′ OCCASIONE ASCOLI, tiro di Caligara dal limite la spizza Botteghin di testa e colpisce la traversa

33′ Caligara ci prova dal limite gran botta rasoterra che termina di poco a lato della porta di Micai

25′ Giordano conquista una punizione sulla sinistra sulla trequarti, batte Caligara palla al centro dell’area, respinge la difesa

20′ cambio Ascoli dentro Marsura per Mendes

15′ doppio cambio Cosenza, fuori D?urso dentro FLorenzi, fuori FInotto e dentro Delic, nell’Ascoli dentro Fondo per Forte e Giovane per Buchel

13′ OCCASIONE ASCOLI, MIRACOLO DI MICAI, tiro di controbalzo di Proia dal limite dell’area, palla che rimbalza vicino Micai che riesce a mettere in corner, dal corner sponda di testa di Mendes per l’accorrente Botteghin che cerca la rete con una sforbiciata dal basso palla parata da Micai

8′ D’urso serve l’accorrente D’Orazio in area che a tu per tu con Leali cerca il pallonetto, palla messa in corne dalla solita uscita perfetta del portiere bianconero

4′ “MAGLIA SEMPRE ONORATA PROFESSIONISTA VERO, NICK LEALI PER SEMPRE BIANCONERO” Striscione dei tifosi in curva che si alza al 4′ minuto della ripresa, con cori per Nicola Leali

1′ calcio di inizio sulla palla Forte

PRIMO TEMPO

46′ dopo un minuto di recupero l’arbitro Colombo fischia la fine della prima frazione

45′ ammonito Botteghin

44′ altro spunto di Dionisi servito in area da Proia, cerca un diagonale potente e Micai in tuffo mette in corner

42′ Dionisi serve Forte che dal limite stoppa e cadendo cerca il tiro, palla di poco sul fondo

40′ corner dalla sinistra batte Caligara ancora un contro cross di Adjapong e corner stavolta dalla destra

39′ OCCASIONE ASCOLImanovra offesniva ben guidata da Forte, arriva al cross Adjapong e conquista un corner, Simic di testa sfiora il gol, deviazione e corner dal lato opposto

37′ punizione dai 25 metri centrale fuori area per l’Ascoli, batte Mendes palla abbondantemente sopra la traversa

34′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ASCOLI spunto geniale di Dionisi che cerca di testa dal limite dell’area il primo palo intercettando un lancio, Micai devia in corner. BATRA CALIGARA, RESPINGE LA DIFESA E AL VOLO BUCHEL INFILA DA FUORI AREA CON UN BOLIDE IMPRENDIBILE

33′ punizione sulla trequarti , caos in area ma l’Ascoli non riesce a trovare la rete

31′ punizione dalla destra dell’area, batte Caligara respinge di pugno Micai

30′ Mendes ci prova dalla distanza, palla sul fondo

28′ bel cross dalla sinistra di Adjapong indirizzato sul secondo palo, Caligara in corsa cerca di colpire la palla ma sbaglia il tempo e il pallone termina sul fondo

24′ OCCASIONE COSENZA, sulla linea di porta il tap in volante di Marras che termina sopra la traversa

21′ ammonito Nasti per fallo su Giordano che era partito in velocità sulla sinistra

16′ Mendes finta il tiro calcia Caligara abbondantemente a lato

15′ Ascoli che attacca in maniera forsennata e con tanta qualità, Buchel conquista una punizione centrale dai 25 metri, sulla palla si presenta Mendes

7′ bella manovra offesniva del Picchio, lancio di Caligara per Adjapong che al volo crossa dalla destra per Forte che cerca la rete di testa, troppo lontano dalla porta il pallone termina di poco sopra la traversa

5′ PRIMO squillo bianconero con un tiro dalla distanza di Caligara, rasoterra che termina sul fondo

1′ GOL COSENZA primo corner per gli ospiti. Il corner battuto dalla destra viene impattato benissimo dall’ex D’Orazio che di testa infila sotto al sette del palo opposto

0- batte il Cosenza che scende in campo col classico completo rossoblù

