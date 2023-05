“Ho avuto la fortuna di essere qui nei migliori anni dell’Ascoli e penso che l’amore che mettono i tifosi per l’Ascoli non lo mette nessuno in Italia.”

ASCOLI PICENO – L’ex difensore Antonio Dell’Oglio oggi presente allo stadio per assistere alla gara Ascoli-Cosenza, al termine del match in sala stampa ricorda i suoi tempi bianconeri e analizza la stagione attuale, cinque stagioni in serie A con il Picchio dal 1983 al 1989 (119 presenze e 4 reti) e una stagione in B.

“Quante emozioni, non riesco ancora fermarle, è stata una giornata bellissima per me forse i meno giovani si ricordano poco di me ma ringrazio tutti i tifosi dell’Aacoli emozioni stupende”

“Oggi partita importante per entrambe le squadre, gol preso a freddo si sono rifatti subito, speravo in qualcosa di più nel secondo tempo forse erano troppo stanchi. La classifica? Non ho seguito molto la B ma penso che il valore della squadra sia ottimale e spero che possa andare ai play off.”

“I tifosi? Ho avuto la fortuna di essere qui nei migliori anni dell’Ascoli e penso che l’amore che mettono i tifosi per l’Ascoli non lo mette nessuno in Italia.”

