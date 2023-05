Viali: “Ascoli per me è stato un trampolino di lancio e ho un bellissimo ricordo, ho visto un’Ascoli forte e hanno grande qualità e tecnica, noi abbiamo provato a giocarcela alla pari”

ASCOLI PICENO -Al termina della gara tra Ascoli e Cosenza, 37esima giornata di B e penultima del camipiuonato 2022-23l’ex William Viali ora tecnico dei calabresi in sala stampa commenta il pareggio.

“Ascoli per me è stato un trampolino di lancio e ho un bellissimo ricordo, ho visto un’Ascoli forte e hanno grande qualità e tecnica, noi abbiamo provato a giocarcela alla pari, il pareggio amaro in bocca ad entrambi. Sono stato tra i papabili per la panchina dell’Ascoli la scorsa estate, il Cosenza è stata l’unica squadra di B a darmi questa occaisone dopo tanti anni di gavetta.

“Penso che il pareggio sia giusto ma è chiaro che siamo venuti qui per vincere, l’episodio del possibile doppio vantaggio ci avrebbe cambiato le sorti, l’euro gol di Buchel ha cambiato gli equilibri, non siamo riusciti a raggiungere quello che volevamo. Faccio fatica a dire qualcosa ai miei ragazzi hanno fato una gra rincorsa negli ultimi due mesi abbiamo giocato anche oggi con grande coraggio meritavamo la vittoria solo per lo spirito messo in gara. Stanno bene grande continuità abbiamo ancora una gara in casa con una minima chanche di salvezza diretta poi tireremo le somme.“

