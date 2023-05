ASCOLI PICENO – Al termine della gara pareggiata col Cosenza il tecnico dei bianconeri Roberto Breda analizza la sfida.

“Partita in salita, dopo un minuto con una squadra che fa il suo punto di forza nelle ripartenze non era facile. I ragazzi sono stati bravi a non scomporsi. Partita sul filo dell’equilibri basta vedere i risultati di oggi, ora si va all’ultima partita per cercare di fare più punti possibile. Il Cosenza squadra viva che ha meritato negli ultimi mesi di risalire.”

“Rammarico per il pareggio? Partite che hanno un peso specifico importante più delle altre, era importante rimanere in partita loro hanno avuto l’occasione con Marras ma noi più di una occasione per cambiare il risultato. Il rammarico fa parte di qualcosa che non si può modificare ma io sono orgoglioso di come i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. Pensiamo al futuro cerchiamo di giocarcela al 100%. Rinnovo? onestamente no vogliamo ora giocarci al massimo questa opportunità play off.”

“Cosa è mancato? Ci sono gli avversari, noi siamo stati bravi a non concedere e creare delle occasioni, la traversa e qualche tiro uscito di poco. L’attegiamento di chi è entrato mi è piaciuto anche stavolta.”

Il portiere bianconero, Nicola Leali:”Ringrazio i tifosi per gli striscioni, sono emozioni che rimarranno con me per sempre sono rimasto senza parole, a prescindere da quello che succede. Non so come si evolverà la questione rinnovo fino al 30 giugno sono dell’Ascoli e ci sarà la possibilità di rinnovare il contratto. Non ho mai chiuso porte. Se siamo arrivati a fine maggio così qualcosa non ha funzionato. Ascoli mi ha dato tanto,mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, sono qui da 4 anni e posso solo che ringraziare.”

“Ora mi devo concentrare sulla squadra e i play off abbiamo la possibilità. Prendere gol dopo un minuto non ci ha aiutato. Reazione importante. Rammarico? Abbiamo avuto qualche occasione nel secondo tempo ma non abbiamo trovato il gol.”

Marcel Buchel, autore del pareggio, un euro gol che ha fatto esplodere tutto lo stadio:”Sono contento per il gol in carriera ne ho fatti pochi ma molto bello, preferivo i 3 punti che la gloria personale. Dobbiamo andare a Reggio a cercare la vittoria. Come ho sempre detto per me i tifosi sono stati molto importanti sopratttuto nel periodo quando stavo per andare via, con la Reggina in casa. A Natale stavo per andarmene poi il tempo ha dato una risposta a tutto, sono molto contento di questo. Vorrei si giocare di più ma penso che il mister nelle letture è stato sempre bravo e se ritiene di fare il cambio è giusto così oggi potevo ancora dare in campo e volevo dare una mano. Potevamo ancora vincerla. Oggi mancava Collocolo ma penso che Proia abbia giocato molto bene, non è mai facile loro lottavano su tutte le partite.”

Al l tuo posto subentra sempre Giovane, ha aprpeso molto da te quanti e che tipo di consigli gli hai dato? Con Giovane c’è un legame particolare e mi rivedo in lui quando ero giovane è un ragazzo d’oro posso solo dargli consigli ma lui ha dimostrato di essere un giocatore molto valido e penso che farà una grande carriera ha tutto per farlo.”

“Alla stagione del Picchio dò un voto 10, con tutte le difficoltà che da fuori non si sanno potevamo anche retrocedere, ricompattarci come squadra dopo tanti problemi e il cambio allenatore non era facile. Dobbiamo ricordarci dove eravamo 4 mesi fa a volte ci si scorda del passato niente è dovuto. Devo fare i complimenti a tutti tifosi compresi.”

Copyright © 2023 Riviera Oggi, riproduzione riservata.