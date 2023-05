Per maggiori informazioni i cittadini potranno rivolgersi allo Sportello Sociale del proprio Comune

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLATA – Ripartono i servizi estivi dei Comuni dell’Ambito 23 (Appignano, Castignano, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli): colonie marine per ragazzi dai 6 ai 14 anni e le iniziative per gli over 60 (colonie estive, giornaliero ad Acquasanta Terme, il soggiorno termale a Chianciano e quello montano a Malè).

“Ottimizzando le risorse a favore dei nostri cittadini – commenta il presidente dell’Unione dei Comuni della Vallata, Alessandro Luciani – torniamo a riproporre i servizi estivi con un prezzo agevolato, invariato rispetto allo scorso anno, nonostante i costi siano aumentati”.

Le colonie marine per ragazzi e over 60 si svolgeranno negli chalet convenzionati, dal 19 giugno al 1 luglio e dal 3 luglio al 15 luglio, in turni di 12 giorni, esclusa la domenica.

Entrando nel dettaglio i comuni interessati al periodo 19 giugno – 1 luglio saranno Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli;

dal 3 al 15 luglio Castel di Lama, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli;

dal 26 giugno all’8 luglio ragazzi e 10 al 22 luglio per over 60 Castignano.

Ogni giorno si partirà alle 7/7:30 dai punti di raccolta territoriali; dalle 8 alle 12 si svolgeranno attività ludico-ricreative per ragazzi e spiaggia e mare per over 60 (prevista anche una merenda); ore 12:15-12:45 partenza per rientro nei comuni di residenza.

Il costo sarà di 60 euro per tutti, ragazzi e over 60, mentre è prevista una tariffa ridotta a 50 euro dal secondo figlio in poi.

Scadenza delle domande entro le ore 18 del 30 maggio.

I soggiorni giornalieri ad Acquasanta si terranno dal 21 agosto al 2 settembre dal lunedì al sabato, con andata alle ore 7/7:30 e rientro dalle ore 12:15/12:45.

Iscrizioni entro le ore 18 del 31 luglio.

Il costo dei pacchetti per i soggiorni è comprensivo di trasporto e assicurazione.

Per Chianciano Terme che si terrà dal 1 al 13 giugno (12 notti), doppia 730 euro, singola 910 euro. Iscrizioni fino alle ore 18 del 25 maggio.

Per Malè (Tn), dal 7 al 17 settembre (10 notti più due escursioni di mezza giornata), doppia 590 euro, singola 770 euro. Iscrizioni fino alle ore 18 del 31 luglio.

Le domande saranno ammesse solo in modalità telematica (scaricabile da qui: https://ambitosociale23.sicare.it/sicare/benvenuto.php) e dovranno essere inviate al seguente link: [email protected]

Per maggiori informazioni i cittadini potranno rivolgersi allo Sportello Sociale del proprio Comune.

