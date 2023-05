Sfida play off dunque quella tra bianconeri e amaranto. Calssifica ribaltata con la riduzione della penalizzazione per i calabresi a 5 punti

ASCOLI PICENO – Sarà Michael Fabbri della sezione di Ravenna l’Arbitro designato per dirigere REGGINA-ASCOLI, match valido per la 38^ ed ultima giornata del Campionato di Serie BKT, in programma venerdì 19 maggio, alle ore 20e30, al “Granillo” di Reggio Calabria.

Gli Assistenti sono Alessandro Lo Cicero di Brescia e Mauro Galetto di Rovigo, quarto ufficiale Michele Giordano di Novara, al VAR e AVAR (entrambi on-site) rispettivamente Marco Piccinini di Forlì e Matteo Gariglio di Pinerolo.

Assalto ai botteghini , già venduti circa 9.800 biglietti.

Il Giudice Sportivo, con riferimento ai provvedimenti disciplinari adottati in occasione dell’ultimo turno di Campionato, ha squalificato per una giornata Crisetig della Reggina, prossimo avversario dei bianconeri. Oltre al centrocampista, mancheranno nelle file reggine anche Menez e Cionek: entrambi dovranno scontare l’ultima delle tre giornate di squalifica ad essi inflitte.

Assenti anche Cicerelli e Bondo, mister Inzaghi dovrebbe confermare il 3-5-2 con cui i granata hanno affrontato il Bari nella partita precedente perdendo di misura.

In casa Ascoli restano in diffida Dionisi, Eramo, Marsura, Proia e Quaranta.

Intanto vista la situazione metereologica del centro Italia. l’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. esprime vicinanza e solidarietà alle popolazioni del nord delle Marche e dell’Emilia-Romagna che stanno vivendo in queste ore momenti di grande difficoltà e apprensione a causa delle alluvioni che stanno mettendo in ginocchio tutto il territorio.

PUNTI DI PENALIZZAZIONE

Sfida play off dunque quella tra bianconeri e amaranto. Una classifica che si è modificata completamente prima con la penalizzazione di 7 punti per i calabresi poi con la riduzione a 5 punti. Complessivamente, quindi, i punti di penalizzazione a carico del club amaranto (accusato di mancato pagamento squadra e pagamenti Irpef). da scontare nella corrente stagione sportiva sono passati da sette a cinque.

PLAY OFF COMBINAZIONI

Ascoli e Reggina sono appaiati a 47 punti in classifica, insieme al Pisa, che gioca in casa contro la SPAL

Per accedere ai play off l’Ascoli deve comunque andare a vincere a Reggio Calabria, se: Almeno una tra Palermo e Venezia non vince. Se perdono entrambe. In caso di arrivo a pari punti (50) con il solo Venezia, ossia con Pisa-SPAL X2, si qualifica l’Ascoli perchè in vantaggio negli scontri diretti. In caso di arrivo a pari punti (50) con Pisa e Venezia si qualificano i marchigiani perché si classificherebbero primi nella classifica avulsa.

Se la Reggina vince va ai playoff se: Almeno una tra Palermo e Venezia non vince. Se perdono entrambe.

In caso di arrivo a pari punti (50) con il solo Venezia, ossia con Pisa-SPAL X2, si qualificano i calabresi perché in vantaggio negli scontri diretti.

In caso di arrivo a pari punti (50) con Pisa e Venezia si qualificano i calabresi perché si classificherebbero primi nella classifica avulsa.

PRECEDENTI A REGGIO CALABRIA

Sono in totale 13 i precedenti tra Reggina e Ascoli disputati in Calabria. Tra cui anche due confronti in serie A. La prima sfida risale alla stagione 1962-63, Campionato di Serie C; Reggina-Ascoli 2-0. L’ultima invece è nell stagione 2021-2022, serie B, terminata con la vittoria bianconera per 2 reti a 1, grazie alla splendida doppietta di Sabiri.



