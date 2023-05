ASCOLI PICENO -Si è svolto ad Ascoli il 5° Congresso Provinciale dei Metalmeccanici Ugl. Nell’occasione Francesco Armandi è stato confermato Segretario Provinciale. E’ intervenuto anche il segretario nazionale dei Metalmeccanici Ugl Antonio Spera.

Si è discusso dei temi più importanti del momento tra cui la delicata situazione dello stabilimento Whirpool di Comunanza. Come ha sottolineato il segretario Antonio Spera « Questo è un territorio complesso e particolare. Sulla situazione Whirpool, l’acquisizione da parte di Arcelik ci fa creare tanta attenzione sul mondo degli elettrodomestici. Ogni volta che c’è un’acquisizione c’è un accordo e c’è la sovrapposizione di produzione degli stabilimenti: è una cosa che ci preoccupa perché Arcelik ha altri asset, creando ulteriori problemi anche in Italia, compreso lo stabilimento di Comunanza, visto che gli investimenti fatti non ci soddisfano.Gli ultimi che sono stati fatti non sono andati a buon fine. Comunanza ha bisogno di un nuovo prodotto per rilanciare lo stabilimento. Il governo ha fatto un passo in avanti con la golden power che dovrebbe garantire gli asset italiani. Chiediamo di rivedere gli investimenti per avere un nuovo prodotto a Comunanza, altrimenti non ci sarà futuro».

« A giugno ci saranno i congressi per la segreteria provinciale del sindacato, mentre in autunno ci sarà il congresso regionale e della confederazione nazionale. Intendiamo sviluppare i temi che sono insiti nel Dna della nostra organizzazione, ovvero rafforzare il diritto di partecipazione dei lavoratori, sia dentro che fuori il loro posto di lavoro- aggiungono il segretario provinciale e regionale dell’Ugl Carlo Narcisi e Masha Parisciani – Ma anche la sicurezza sui luoghi di lavoro e la formazione mirata della classe dirigente che continua il lavoro sindacale sotto la nostra bandiera». Il neo riconfermato segretario provinciale Metalmeccanici Francesco Armandi aggiunge che « Dopo il Covid stiamo cercando di partecipare alle contrattazioni nelle aziende. Il problema più grande arriva dalla Whirlpool, dobbiamo stare attenti alla futura acquisizione di Arcelik, mantenendo i diritti dei lavoratori. Dobbiamo crescere per far sì che i lavoratori ed essere sempre preparati».

Il Sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha aggiunto che « E’ importante un nuovo sviluppo. Noi siamo a favore della riduzione dell’inquinamento e delle emissioni di Co2, ma non c’è futuro senza lavoro e miglioramento dell’ambiente. Questa è la nostra politica ma anche dell’Ugl e insieme possiamo far ripartire questo territorio».

